Группа ЦРТ внедрила биометрическую систему распознавания лиц на «ВТБ арене»

В комплексе «ВТБ арена — центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» функционирует система идентификации личности по биометрическим характеристикам лица «Визирь», внедренная группой компаний ЦРТ.

Биометрической системой распознавания лиц «Визирь» ЦРТ оснащено более 130 турникетов комплекса и четыре кассовых окна стадиона. Реализованы сертифицированные интеграции с билетно-кассовой системой стадиона и с системой контроля и управления доступом (СКУД, поставщик — SKIDATA). Со СКУД разработано совместное техническое решение по размещению камер системы видеоидентификации в полноростовых турникетах Arena.Gate. Примененные интеграции и алгоритмы ЦРТ не ограничивают пропускную способность турникетов комплекса.

Внедрение на стадионе системы «Визирь» выполнено в рамках соблюдения требований законодательства и отвечает требованиям РПЛ и КХЛ по видеоидентификации в рамках одного проекта. Система позволяет выявлять лиц, в отношении которых есть судебный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий, и успешно функционирует в режимах однофакторной и двухфакторной идентификации болельщиков. В рамках внедрения системы также разработана методика работы со стюардами и сотрудниками полиции. Кроме того, в рамках реализации проекта проведен не только монтаж и пуско-наладочные работы, но и кастомизированная настройка системы для исключения зависимости от внешних факторов, обеспечена возможность мониторинга работоспособности комплекса с разработки и согласования проектного решения до ввода системы в эксплуатацию.

«Комплекс «ВТБ арена — центральный стадион «Динамо» уникален. Он объединяет сразу четыре функциональных пространства: футбольный стадион, универсальную ВТБ Арену, торговый центр и подземный паркинг. Такой мощный инфраструктурный объект требовал крайне серьезного подхода к обеспечению его безопасности. На стадионе установлены самые современные и эффективные решения для обеспечения защиты комплекса и охраны его посетителей. Одно из них — биометрическая система распознавания лиц «Визирь». Данное оборудование работает в круглосуточном режиме и прекрасно себя зарекомендовало во время проведения мероприятий на стадионе», — отметил генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский.

«SKIDATA — мировой лидер на рынке решений для массового доступа. Наше оборудование установлено более чем в 10 тыс. мест массового скопления людей, более чем в 100 странах мира. Один из факторов успешного управления контролем доступа на спортивных объектах — качественная интеграция, при которой нет задержек в передаче информации, протоколы взаимодействия между подсистемами работают слаженно, — именно так формируется позитивный пользовательский опыт. В комплексе «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» интеграция биометрической системы распознавания лиц «Визирь» от ЦРТ с системами контроля доступа SKIDATA позволяет такой опыт обеспечить. Наше совместное решение — синергия консерватизма и инноваций: с одной стороны, мы опирались на колоссальный накопленный опыт, а с другой — представили уникальное инновационное решение с использованием современных технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения», — сказал Роман Кулаков, директор российского филиала SKIDATA.

«Группа компаний ЦРТ — лидер по внедрению биометрических решений в России, эксперт ключевых международных спортивных и биометрических ассоциаций. За последние пять лет уже более 10 стадионов и ледовых арен по всей стране оценили преимущества работы с нами, и мы рады, что «ВТБ арена — центральный стадион «Динамо», один из выдающихся спортивно-развлекательных объектов в мире, использует наше решение. В перспективе наше решение может использоваться не только локально, но и на уровне страны, и мы продолжим усиливать свою экспертизу в этой области, масштабируя свои лучшие практики в стране и в мире», — сказал Алексей Маркачев, руководитель продуктового управления биометрических систем группы компаний ЦРТ.