Система распознавания лиц «Визирь» в составе АПК «Безопасный город» позволяет заботиться о здоровье жителей Сахалина и за 14 дней выявила 100 нарушителей карантина

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка) объявила о внедрении системы распознавания лиц в составе платформы «Безопасный город» Сахалинской области. Система распознавания лиц «Визирь» в составе АПК «Безопасный город» позволяет заботиться о здоровье жителей Сахалина и за 14 дней выявила 100 нарушителей карантина.

Биометрическая система распознавания лиц «Визирь» от группы компаний ЦРТ — одна из функций аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Сахалинской области. «Визирь» анализирует изображения более чем с 1000 видеокамер. Круглосуточный онлайн-мониторинг обстановки позволяет предотвращать преступления и оперативно находить злоумышленников, а также снижает статистику нарушений закона. Информацию, которую фиксируют камеры, также используют при проверке своевременного оказания услуг ЖКХ, раскрытии правонарушений (в том числе с использованием транспорта) и поиске лиц, которые числятся в розыске.

В условиях пандемии коронавируса было решено использовать систему для контроля за нарушением режима самоизоляции. Это помогло предотвратить многие возможные цепочки заражения новым вирусом, и сберечь здоровье жителей.

«За 14 дней зафиксировано более 100 случаев нарушения режима сахалинцами, подписавшими соответствующее предписание Роспотребнадзора. Это говорит о высокой эффективности работы системы «Визирь» и ее важности в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Сахалинской области», — сказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

«Группа ЦРТ не разрабатывала это решение специально для борьбы с COVID-19, а давно создала всеобъемлющую систему распознавания лиц для «Безопасных городов», в которой все функции доступны «из коробки», без дополнительной настройки. От проекта к проекту система развивается и тиражируется на различные регионы страны. Она уже применяется на 14 спортивных объектах, 24 объектах транспорта и в 5 «Безопасных городах». Благодаря улучшенным техническим характеристикам «Визирь» представляет собой готовый инструмент для решения задач как регионального, так и общенационального масштаба», — отметил Андрей Хрулев, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ.