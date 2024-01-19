ОС Astra Linux обеспечит информационную безопасность биометрическим системам «Визирь»

«Группа Астра» и группа компаний ЦРТ заключили партнерское соглашение, в рамках которого была проведена серия испытаний на совместимость двух программных продуктов — биометрической системы «Визирь» (ГК ЦРТ) и операционной системы Astra Linux Special Edition. По результатам тестирования вендор выдал сертификат, подтверждающий успешную работу совместного решения и доступность его функционала пользователям. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Наличие сертификата совместимости системы «Визирь» с ОС Astra Linux позволяет нашим клиентам быть уверенными в обеспечении информационной безопасности биометрических сервисов, использовать компьютерное зрение от доверенных отечественных разработчиков», — отметил Андрей Хрулев, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ.

ГК ЦРТ реализовала 400 биометрических проектов на различных объектах по всей стране, из них 100 — в 2023 г. Система компьютерного зрения «Визирь» внедрена на 27 спортивных стадионах и ледовых аренах, используется на 250 объектах транспортной инфраструктуры: метро, транспортно-пересадочных узлах, авто- и железнодорожных вокзалах. Применяется в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Южно-Сахалинске и других городах, в 22 городах и регионах России помогает реализовать концепцию «Безопасный город» и Smart city. Совместно с партнерами группа ЦРТ организовала проход через биометрию более чем на 30 предприятиях, а также в 17 университетах и 50 фитнес-центрах.

«Мы сотрудничаем и развиваем отношения со многими технологическими партнерами, выстраивая полноценную экосистему решений для использования на различных объектах, в том числе и в транспортной инфраструктуре. Этого ждут многие наши стратегические заказчики. Так, группа ЦРТ, уделяя особое внимание использованию своих продуктов в защищенной среде, сертифицировала биометрическое решение «Визирь» на совместимость с нашей операционной системой. Испытания прошли успешно: продукт работает без ошибок под управлением ОС Astra Linux. Программный стек может использоваться на всех объектах, где контроль осуществляется с помощью компьютерного зрения, также будет актуален и в государственном секторе, включая субъекты критической информационной инфраструктуры», — отметил Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Группа компаний ЦРТ — глобальный разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения c 33-летним опытом. Технологический эксперт в области речевых технологий, лицевой и голосовой биометрии. Группа ЦРТ фокусируется на создании ИИ-решений для сегментов B2B и B2G: реализовано более 5 тыс. ИИ-проектов по всему миру, в том числе — национального масштаба. В России решения ЦРТ работают в крупнейших банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, применяют для реализации концепции Safe&Smart Сity.