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Взор НПО


НПО «Взор» специализируется на ИТ-решениях для интеллектуального видеонаблюдения. В портфеле компании – высокотехнологичные программно-аппаратные комплексы, в том числе на базе IP-камер собственного производства «Финист» с предустановленным ПО, которые позволяют реализовывать, модернизировать, эксплуатировать и управлять системой интеллектуального видеонаблюдения различной сложности и конфигурации.


24.04.2025 Группа ЦРТ начала внедрение умной камеры со встроенной видеоаналитикой в АПК «Безопасный город» 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Взор НПО и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 461 1
Видеокамера - Camcorder 2286 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12215 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 542 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1629 1
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14064 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 584 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11284 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2520 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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