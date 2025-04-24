НПО «Взор» специализируется на ИТ-решениях для интеллектуального видеонаблюдения. В портфеле компании – высокотехнологичные программно-аппаратные комплексы, в том числе на базе IP-камер собственного производства «Финист» с предустановленным ПО, которые позволяют реализовывать, модернизировать, эксплуатировать и управлять системой интеллектуального видеонаблюдения различной сложности и конфигурации.