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Взор НПО
НПО «Взор» специализируется на ИТ-решениях для интеллектуального видеонаблюдения. В портфеле компании – высокотехнологичные программно-аппаратные комплексы, в том числе на базе IP-камер собственного производства «Финист» с предустановленным ПО, которые позволяют реализовывать, модернизировать, эксплуатировать и управлять системой интеллектуального видеонаблюдения различной сложности и конфигурации.
|24.04.2025
|Группа ЦРТ начала внедрение умной камеры со встроенной видеоаналитикой в АПК «Безопасный город» 2
Взор НПО и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦРТ Визирь 28 1
|Дырмовский Дмитрий 135 1
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