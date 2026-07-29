Группа ЦРТ внедрила умные камеры со встроенной видеоаналитикой в АПК «Безопасный город» в Курске

Группа компаний ЦРТ в партнерстве с НПО «Взор» установила в стратегически важных точках города Курска новые российские IP-камеры «Финист», обеспечивающие не только видеонаблюдение, но и видеоаналитику событий за счет встроенного искусственного интеллекта (ИИ). «Финист» — совместная разработка группы ЦРТ и НПО «Взор»: интеллектуальная IP-видеокамера, оснащенная передовыми технологиями искусственного интеллекта группы ЦРТ, совместимая с ИИ-решением «Визирь». Об этом CNews сообщили представители группы ЦРТ.

Александр Хинштейн, губернатор Курской области: «В рамках стартового этапа проекта установлено 50 IP-камер «Финист» в общественных пространствах, на транспортных узлах и в местах с большой проходимостью людей. Установка таких камер в Курске — не просто расширение существующего комплекса видеонаблюдения в городе, а шаг к построению умной адаптивной системы, способной не просто фиксировать события, но и анализировать их, предупреждать об опасности. В результате реализации совместного с ЦРТ проекта мы фиксируем повышение оперативности реагирования служб на происшествия, что способствует их предотвращению, усиливает заботу о безопасности и комфорте жителей».

Андрей Хрулев, заместитель генерального директора группы компаний ЦРТ: «Наличие технологий искусственного интеллекта в IP-камере «Финист», ее полная совместимость с ИИ-решением «Визирь» от ЦРТ открывает новые возможности. В частности, хранение видео и обработка видеопотоков искусственным интеллектом прямо на борту видеокамеры существенно экономит ресурсы центров обработки данных. Платформа «Визирь» доказала эффективность более чем в 550 проектах по всей стране, и мы приветствуем ее масштабирование».

Дмитрий Проданов, управляющий директор НПО «Взор»: «IP-камеры «Финист» — полностью российская разработка с высокой степенью локализации производства, что особо важно в условиях импортных ограничений и требований к безопасности ПО и аппаратуры для государственных нужд. Камеры обладают возможностью адаптации под запросы конкретных городов и систем безопасности, при этом предусмотрены кастомизация ПО, добавление дополнительных модульных функций, адаптация конфигурации в зависимости от места установки».

Проект по внедрению камер «Финист» — развитие уже действующего в регионе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который работает в целях повышения уровня общественной безопасности. Проект в Курской области реализуется по поручению губернатора Александра Хинштейна при поддержке Сбербанка и группы компаний ЦРТ.

В его основе — биометрическая система компьютерного зрения «Визирь», разработанная ЦРТ. К системе подключены четыре тысячи камер, установленных в областных образовательных учреждениях, парках и местах массового пребывания людей. С помощью построенной системы в 2026 г. раскрыто 41 преступление, установлено местонахождение 27 лиц, скрывающихся от органов дознания и следствия, выявлено 13 административных нарушений по статье 19.24 КоАП РФ (несоблюдение установленных судом административных ограничений).