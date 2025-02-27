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ЦРТ Voice2X
|27.02.2025
|Голосовой ввод, разработанный ЦРТ, оптимизировал более 20% времени специалистов ООО «Вега-ГАЗ» 1
|21.05.2024
|Группа ЦРТ разработала универсальную платформу голосового ввода для крупного бизнеса 1
ЦРТ Voice2X и организации, системы, технологии, персоны:
|Дырмовский Дмитрий 131 2
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