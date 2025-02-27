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ЦРТ Voice2X



27.02.2025 Голосовой ввод, разработанный ЦРТ, оптимизировал более 20% времени специалистов ООО «Вега-ГАЗ» 1
21.05.2024 Группа ЦРТ разработала универсальную платформу голосового ввода для крупного бизнеса 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ЦРТ Voice2X и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 457 2
Вега-ГАЗ 4 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1897 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1030 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10312 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12040 2
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 1
Дырмовский Дмитрий 131 2
Россия - РФ - Российская федерация 145613 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 927 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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