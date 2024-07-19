Группа компаний ЦРТ объявила о разработке облачной версии SpeechXplore — ИИ-решения для анализа речи

Группа компаний ЦРТ объявила о разработке облачной версии SpeechXplore — нового отечественного решения с использованием нейросетевой модели GigaChat для онлайн-обработки, исследования и развития коммуникаций с клиентами.

Сервис будет особо полезен для ритейла, девелопмента и другого бизнеса с массовым обслуживанием. SpeechXplore позволяет анализировать коммуникации с клиентами во всех каналах: по телефону, в чатах, e-mail, социальных сетях, очные обращения с любым числом говорящих. Решение имеет простой и понятный интерфейс — позволяет получать данные о динамике основных показателей клиентского сервиса уже с первого экрана системы.

Решение не требует для работы специальной экспертизы, позволяет с помощью искусственного интеллекта получать доступные ответы на основные вопросы бизнеса: как удержать и привлечь клиентов, нарастить продажи, куда развивать продукты, как сберечь ресурсы.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, сказал: «Команда ЦРТ разработала облачное AI-решение нового поколения, которым может пользоваться бизнес любого масштаба, существенно оптимизируя клиентский опыт, выстраивая человекоцентричный бизнес — опираясь на реальную обратную связь и мнения клиентов. В облачной версии SpeechXplore используются передовые технологии, в том числе нейросетевая модель GigaChat, интегрированная посредством интерфейса GigaChat API. Современная архитектура и передовые алгоритмы машинного обучения позволили нам увеличить скорость анализа обращений клиентов в контактный центр, а новые инструменты анализа помогают суммаризировать содержание и определять тематики диалогов, оценивать их результативность и тональность».

По результатам пилотных проектов SpeechXplore помогает вести в CRM компании полноценную историю общения с клиентами, автоматизирует фиксацию информации, в 3-7 раз снижая время постобработки коммуникаций. Помогает контролировать процесс и результаты продаж, анализировать нереализованный спрос, структурировать воронку продаж, что приводит к увеличению cross-sell порядка 40%. Кроме того, реализованная функциональность позволяет получать различные срезы: в систему можно импортировать любые данные для обогащения анализа. Сроки подготовки отчетов об эффективности коммуникаций с клиентами и эффективности работы с воронкой продаж сокращаются в среднем в 8-10 раз.

Искусственный интеллект позволяет облачному решению из естественного, живого, неструктурированного диалога в автоматическом режиме извлечь нужные бизнесу данные: продукты и услуги, которые обсуждались, потребности и факты продаж, настроение и негатив клиента, упоминания триггеров, характерные фразы для конкретных этапов диалога, его итоги и другие параметры. SpeechXplore соответствует требованиям по обработке и защите персональных данных, обеспечивает сохранность чувствительной информации.