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Группа ЦРТ представила платформу для контакт-центров крупного бизнеса на основе ИИ-технологий

Группа компаний ЦРТ — российский разработчик и технологический эксперт в области речевых технологий, представила новый продукт — омниканальная коммуникационная платформа для контактных центров крупного бизнеса. Платформу планируется вывести на внешний рынок до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили представители ЦРТ.

Омниканальная коммуникационная платформа ЦРТ — это комплексное программное решение для организации корпоративного или аутсорсингового контактного центра, которое обеспечивает работу — прием и обработку клиентских обращений по телефону и всем видам чатов.

Среди ключевых преимуществ решения — технологичность, безопасность, импортонезависимость и готовность к использованию в качестве облачного контактного центра. Возможность работы в режиме высочайшей нагрузки — примерно 20 тыс. операторов, превосходит возможности ряда зарубежных решений и открывает возможности для экспорта, позволяет реализовать проекты самого крупного масштаба.

Дмитрий Дырмовский, CEO группы компаний ЦРТ: «Группа ЦРТ развивает решения для контактных центров крупного бизнеса более 20 лет. Технологии, разработанные в нашем R&D, занимают верхние строчки международных конкурсов, продукты на их основе включают речевую аналитику, диалоговых ассистентов, голосовую биометрию и технологии ее защиты. Сегодня мы объявляем о завершении формирования полного продуктового портфеля для контактных центров на базе современных речевых технологий. Клиентам будет доступен весь набор решений для дистанционного клиентского обслуживания в голосовом и текстовом каналах от одного поставщика с готовыми интеграциями и отработанным взаимодействием для улучшения клиентского опыта и роста бизнеса. Представленный набор ИИ-сервисов может снизить среднее время обслуживания клиентов более чем на 40% и экономить более 40% бюджета на содержание контактного центра при сохранении высокого уровня клиентского сервиса».

Контактные центры, использующие современные технологии, открывают новые возможности в обработке запросов и обеспечении качественного клиентского обслуживания, автоматизируют и оптимизируют процессы, которые ранее требовали значительных усилий со стороны человека, а также сокращают операционные расходы.

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Безопасность

Эффективность технологий ЦРТ подтверждена крупным бизнесом: реализовано более 240 проектов внедрения текстовых и голосовых роботов, более 50 проектов по речевой аналитике. Решения ЦРТ имеют более 20 наград в направлениях оптимизации клиентского опыта, применения роботизации и искусственного интеллекта.

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Группа компаний ЦРТ — разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения c 33-летним опытом. Технологический эксперт в области речевых технологий, лицевой и голосовой биометрии. Группа ЦРТ реализовала более 5 тыс. ИИ-проектов по всему миру, в том числе — национального масштаба — в Мексике, Эквадоре, на Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают в крупнейших банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, применяют для реализации концепции Safe&Smart City.

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