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Tele2 начал продажу SIM-карт в магазинах сети «Магнит»

Телеком Мобильная связь Ритейл Розница

Tele2, российский оператор мобильной связи, начал распространять SIM-карты в более чем 2 тыс. магазинов сети «Магнит». Пользователи могут приобрести комплекты для подключения к Tele2 на кассах в Москве, Краснодаре и Екатеринбурге.

Tele2 максимально упрощает подключение к услугам связи с помощью цифровых решений: получить SIM-карту теперь так же просто, как приобрести товар повседневного спроса (FMCG). Продажи SIM-карт с технологией саморегистрации стартовали в 2060 магазинах «Магнит» в Москве, Краснодаре и Екатеринбурге. Активировать SIM-карту можно самостоятельно с помощью мобильного приложения «Мой Tele2».

Стойки с SIM-картами Tele2 располагаются в кассовых зонах «Магнита». Стоимость комплекта с предустановленным тарифом «Мой онлайн» в столичном регионе составляет 300 руб. – сумма зачисляется на счет абонента. Московский тариф включает безлимитные разговоры внутри сети Tele2, 400 минут для звонков на другие номера и 20 ГБ интернета. Пользователи получают безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам, а также инновационные услуги Tele2 – возможность делиться гигабайтами по всей стране и «SOS-пакет».

Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2, сказал: «Проект позволяет нам сделать подключение максимально комфортным для клиента – получить SIM-карту теперь так же просто, как купить продукты по дороге домой. Это идеальный синтез традиционного ритейла и высокотехнологичного подключения на базе цифровых решений. Такой формат дистрибуции помогает нам сэкономить на операционных расходах, обеспечить качественные подключения и укрепить партнерства в федеральных каналах продаж».

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