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Tele2 запустила продажи на goods.ru

Ритейл Розница Интернет

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил на сайте goods.ru онлайн-продажи смартфонов, аксессуаров и другого оборудования напрямую из розничной сети. В декабре сервис стал доступен жителям Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ярославской области. В дальнейшем проект будет реализован и в других регионах присутствия Tele2.

Goods.ru стал первой платформой, где представлен ассортимент напрямую из салонов Tele2. Маркетплейс входит в группу компаний «М.Видео – Эльдорадо». Заказать товары на сайте goods.ru можно через сервис click&collect – «Закажи и забери». Он позволяет пользователям выбрать и зарезервировать оборудование или аксессуары из салона Tele2 на сайте маркетплейса и получить покупки в этот же день в удобной точке продаж оператора. Информация о возможности забрать зарезервированный товар поступает клиенту по SMS в течение часа. Оплатить покупку можно уже в магазине банковской картой или наличными.

Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2, сказал: «Люди все больше используют маркетплейсы, где можно выбрать разнообразные товары и забрать их быстро в удобном месте и в удобное время. Сейчас покупки из салонов Tele2 на goods.ru доступны жителям трех регионов, в дальнейшем планируется масштабировать проект на большую часть нашей розничной сети в России. Tele2 поддерживает образ жизни своих абонентов и развивает дистрибуцию в каналах, которые будут востребованы клиентами. Партнерство с goods.ru позволит нам создать еще один удобный и полезный сервис в экосистеме компании».

Константин Маслов, коммерческий директор goods.ru, сказал: «Больше года назад мы запустили сервис «Закажи и забери», в рамках которого покупатель экономит время на доставке, а продавец получает поток клиентов goods.ru в свой офлайн-магазин. Сегодня пользователи совершают заказы на миллионы рублей каждый день. Подключение розничной сети Tele2 существенно расширит возможности и удобства для покупателей goods.ru благодаря обширной географии покрытия ритейлера и широкому ассортименту».

Технологическое решение по интеграции было осуществлено на базе ПО компании «Теко», которая запустила платформу, позволяющую представлять товары на сайтах популярных маркетплейсов.

Илья Безруков, основатель и генеральный директор компании «Теко», сказал: «Одна из стратегических задач ТЕКО – распределенная экосистема для бизнеса. Мы создаем платформу, где компании независимо от их размера получают комплексное решение для управления онлайн-торговлей и розницей. Участие в реализации совместного проекта с розничной сетью Tele2 и маркетплейсом goods.ru подтверждает необходимость использования нового подхода к созданию современного ретейла, который объединяет онлайн и офлайн-торговлю с целью формирования единого пространства для управления сбытом и привлечения клиентов».

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