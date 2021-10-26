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Tele2 запустил проект по использованию электронной подписи в рознице

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил проект по использованию электронной подписи в рознице. В Tele2 решили отказаться от бумажных бланков, чтобы сделать обслуживание проще и удобнее для клиентов. Ранее ежегодно в архив отправлялись 18 млн сервисных заявлений и регистрационных форм, что представляет собой более 90 тонн бумаги. Использование электронной подписи снизит затраты на логистику и хранение заявлений, позволит клиентам подписывать документы дистанционно, сократит время общения абонента с сотрудником розницы. Это удобно для таких операций, как смена или настройка тарифа, перенос или возврат денежных средств, корректировка данных, и многих других. Кроме того, безбумажный документооборот соответствует экологическим политикам Tele2, направленным на снижение негативных последствий для окружающей среды.

Выразить согласие на получение электронной подписи клиент может при личном обращении в салон или модуль Tele2, имея при себе паспорт. Также перейти на новый формат обслуживания можно в приложении «Мой Tele2» или в личном кабинете на сайте tele2.ru в разделе «Профиль». Новые абоненты смогут получить электронную подпись сразу же при оформлении договора – как в торговой точке оператора, так и при самостоятельной регистрации.

Клиент, который один раз оформил электронную подпись, сможет воспользоваться ею для подтверждения выполнения операции, например, при смене тарифа. Ему придет SMS с уникальным кодом, который нужно будет сообщить сотруднику салона Tele2. В дальнейшем код будет приходить каждый раз, когда абонент будет обращаться за той или иной процедурой в салон оператора. Это безопасный и легитимный способ подписания документов, их хранение в электронном виде защищено надежными алгоритмами шифрования. Новый формат на данный момент доступен для большинства сервисных операций, и их список постоянно расширяется.

«В цифровую эпоху продвинутые компании стремятся переходить на безбумажные деловые процессы – это лучшее решение не только с точки зрения экологичности, но и заботы о клиенте. Поэтому мы переводим большую часть сервисных операций в электронный формат с применением цифровой подписи. Это удобнее, быстрее и легче как для клиента, так и сотрудника розницы. Более 600 тыс. наших абонентов уже оформили цифровую подпись, и мы видим, как стремительно растет их число», — отмечает Игорь Майстренко, заместитель генерального директора по продажам и развитию массового рынка Tele2.

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