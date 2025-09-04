В 2026 г. Ozon откроет крупный логистический комплекс во Владивостоке

Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким рассказал, что 2026 г. компания планирует запустить первый фулфилмент-центр в Приморском крае. Комплекс появится на территории опережающего развития (ТОР) «Приморье». Он создаст новые рабочие места, благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, а местным жителям, в том числе проживающим в небольших городах и селах, обеспечит еще более простой и быстрый доступ к миллионам товаров. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Проект будет запущен при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Застройщиком выступит ООО «Складской комплекс «Приморье». Общий объем инвестиций компании и застройщика в проект составит 9,2 млрд руб., из них 2,5 млрд руб. — инвестиции Ozon в техническое обеспечение комплекса.

Новый фулфилмент-центр Ozon сможет обрабатывать более 460 тыс. заказов ежедневно, а на площади 85 тыс. кв. м по полу разместится более 17 млн товаров.

Количество продавцов из Приморского края на Ozon за три года увеличилось в пять раз. Их оборот за первое полугодие 2025 г. вырос на 92% год к году. С расширением логистической инфраструктуры отправка товаров станет еще более удобной и быстрой.

В Приморском крае сегодня 563 тыс. клиентов Ozon — на 59% больше, чем в 2024 г. Количество заказов за шесть месяцев 2025 г. выросло в три раза к аналогичному периоду 2024 г. В два раза увеличилось и количество пунктов выдачи — сейчас их более 600. Каждый четвертый заказ Ozon в Приморском крае был доставлен в населенные пункты, где живет менее 30 тыс. жителей.

Всего на Дальнем Востоке проживает 2,2 млн пользователей маркетплейса. Сейчас этот объем обрабатывают один фулфилмент-центр в Хабаровске и шесть сортировочных центров. Новый крупных логистический комплекс во Владивостоке позволит удовлетворить растущий спрос и сократить сроки доставки.