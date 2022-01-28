Россияне выбрали деревни, в которые проведут 4G

На портале госуслуг опубликован список из 2002 населенных пунктов, в которые проведут 4G до конца 2022 г. Перечень составлен на основе выбора россиян, принявших участие в голосовании. Об этом CNews сообщили представители Минцифры России.

В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» Минцифры обеспечит связью 4G порядка 24 тыс. малонаселенных пунктов России до 2030 г.

Осенью 2021 г. Минцифры России предложило россиянам проголосовать за населенные пункты, в которые приоритетно проведут мобильную связь стандарта 4G (LTE). Проголосовать можно было онлайн через платформу обратной связи портала госуслуг и офлайн, отправив письмо на почтовый адрес Минцифры. За полтора месяца проголосовали более 700 тыс. человек, из них 85 тыс. голосов в Минцифры поступило по почте.

«Голосование завершилось 15 ноября 2021 г. Нам потребовалось два месяца, чтобы разобрать десятки тысяч бумажных писем. Некоторые из них содержали около полутора тысяч голосов с указанием ФИО и подписью проголосовавшего. Мы учли каждый голос. Некоторые граждане организованно отправляли письма, например, жители села Оноприеновка Оренбургской области. От них мы получили 23 письма, которые были отправлены в один день. Все письма открывали и перепроверяли наши сотрудники вручную», — отметил замглавы Минцифры России Дмитрий Ким.

На портале также опубликован перечень, состоящий из 898 населенных пунктов, которые не вошли в список для подключения, но набрали необходимое количество голосов. В некоторые из них мобильную связь уже провели в декабре 2021 г., в другие провести линию связи технологически невозможно, например, из-за ландшафта или удаленности от базовой станции. В таких населенных пунктах связь обеспечит спутниковая группировка, которая создается в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

Как будут дальше развиваться ВКС-решения Рынок видеоконференцсвязи

Программа устранения цифрового неравенства реализуется Минцифры России и компанией ПАО «Ростелеком» с 2014 г. В 2021 г. стандарт связи 4G (LTE) стал частью универсальных услуг связи, который должен быть доступен по всей России, даже в малонаселенных пунктах, где насчитывается от 100 до 500 человек. В 2021 г. связь 4G появилась в 1201 населенном пункте.

Государство подключает населенные пункты к интернету в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».