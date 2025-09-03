Разделы

Ozon откроет логистический комплекс в Якутске

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, вице-президент Ozon по взаимодействию с органами государственной власти Дмитрий Ким и учредитель «Северной логистической компании» Константин Лукьянов подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на развитие логистической инфраструктуры и предпринимательства в регионе. При поддержке руководства республики маркетплейс обеспечит жителям простой и быстрый доступ к миллионам товаров, новые рабочие места и благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Это станет возможным благодаря строительству нового фулфилмент-центра в Якутске. После запуска в 2027 г. логистический объект сможет обрабатывать более 480 тыс. заказов ежедневно, а на площади 40 тыс. кв. метров по полу разместится более 17 млн товаров. Общие инвестиции в проект — 8,5 млрд руб. Инвестиции застройщика, «Северной логистической компании», составят 6 млрд руб., а собственные инвестиции маркетплейса в техническое обеспечение — 2,5 млрд руб.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев: «Мы поддерживаем развитие логистической инфраструктуры. Создание крупного центра позволит улучшить доступ жителей Якутии к широкому ассортименту товаров по приемлемым ценам и создать рабочие места, что будет способствовать повышению качества жизни людей. Один из крупнейших маркетплейсов в стране Ozon продвигает продукцию наших местных предпринимателей, тем самым стимулирует развитие малого и среднего бизнеса в нашей республике».

Спрос на онлайн-покупки в республике растет. Новый фулфилмент-центр позволит удовлетворить его и значительно сократить сроки доставки как по региону, так и по всему Дальнему Востоку. Сегодня в Якутии 152 тыс. клиентов Ozon — на 65% больше, чем в 2024 г. За год они сделали 1,5 млн заказов, что в два раза превышает показатель прошлого года.

Количество местных продавцов на платформе Ozon за три года увеличилось в пять раз. С запуском нового логистического комплекса они смогут еще быстрее отгружать товары и отправлять их покупателям по всей России.

Вице-президент Ozon по взаимодействию с органами государственной власти Дмитрий Ким: «Мы благодарны жителям Якутии — предпринимателям и покупателям, — которые выбирают нас. В ответ на эту поддержку мы планируем масштабировать инфраструктуру в республике. Подписание соглашения и укрепление отношений с регионом помогут нам развивать комфортные условия для бизнеса, чтобы стимулировать деловую активность».

Учредитель СЛК Константин Лукьянов: «Строительство современного складского комплекса в Якутии направлено на развитие логистической инфраструктуры, создание новых рабочих мест и интеграцию региона в систему распределительных центров. Мы считаем этот проект стратегически важным для экономики республики и уверены, что сотрудничество с Правительством Якутии и Ozon будет плодотворным».

Для поддержки местных предпринимателей Ozon вместе с Министерством предпринимательства, торговли и туризма Якутии в начале 2025 г. запустил региональную витрину «Сделано в Якутии». Любой предприниматель с производством на территории республики может разместить свою продукцию на витрине для дополнительного бесплатного продвижения на широкую аудиторию по всей стране.

