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Ozon и Дагестан подписали соглашение о развитии логистической инфраструктуры в регионе

Вице-президент Ozon по взаимодействию с органами государственной власти Дмитрий Ким и глава Дагестана Сергей Меликов подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена на развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест, поддержку комфортных условий для ведения бизнеса и равного доступа к миллионам востребованных товаров для жителей республики.

При активном участии властей региона Ozon откроет логистический комплекс в Махачкале. Его первая очередь будет запущена до конца 2025 г. После запуска всех очередей его площадь достигнет 100 тыс. квадратных метров по полу. Общие инвестиции в проект — более 14 млрд руб. Инвестиции застройщика составят 9,6 млрд руб., а собственные инвестиции маркетплейса в оборудование и ИТ-инфраструктуру — 4,5 млрд руб. После выхода на полную мощность он будет ежедневно обрабатывать до 900 тыс. заказов и размещать до 40 млн товаров. Запуск фулфилмент-центра создаст более 1,5 тыс. новых рабочих мест в регионе.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сказал: «Уверен, что развитие инфраструктуры маркетплейса будет очень востребовано в регионе. Во-первых, это отличная возможность для местных предпринимателей, которые уже активно представляют свои товары. Проект создаст новые рабочие места, а налоговые поступления укрепят бюджет региона. Во-вторых, в маленьких сёлах жителям не придется выезжать в ближайшие города за нужной покупкой — все будет доступно по интернету. Крупный логистический комплекс, который мы откроем в Махачкале, обеспечит полный цикл обработки заказов — от приема товаров до формирования посылок. Удобство для людей и новые возможности — то, что мы ожидаем от проекта. Надеюсь на дальнейшее продуктивное и полезное для Дагестана сотрудничество с одной из ведущих российских электронных торговых площадок».

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Безопасность

С Ozon развивают свой бизнес более 3 тыс. предпринимателей из Дагестана. По итогам I квартала 2025 г. их число выросло на 42% год к году. Количество пунктов выдачи в регионе превысило 600, почти половина из них расположена в населенных пунктах, где живет менее 10 тыс. человек. В этом году компания выделит на расширение сети пунктов выдачи заказов в республике 240 млн руб. Средства будут направлены местным предпринимателям на открытие и развитие новых точек.

Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким сказал: «За последний год количество наших покупателей в республике выросло почти на 40%. Уникальность этой территории в том, что большое количество людей живет в малых городах и селах. И число тех, кто покупает товары на маркетплейсе, в I квартале 2025 г. выросло в 2,3 раза год к году. Уверен, что строительство логистического комплекса при поддержке руководства республики поможет нам обеспечить равный и быстрый доступ к широкому ассортименту нужных товаров для всех жителей. Кроме того, это станет еще одним стимулом для роста бизнеса местных производителей и предпринимателей».

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