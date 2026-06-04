Индексная книга (каталог) CNews*
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Орлов Василий
СОБЫТИЯ
|04.06.2026
|«МегаФон» внедрит в Амурской области систему экомониторинга 1
|25.02.2025
|Ozon открывает первый таможенно-логистический центр 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Орлов Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 1
|ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 967 1
|РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 97 1
|Пикалев Валерий 3 1
|Помбухчан Хачатур 40 1
|Ковалев Дмитрий 40 1
|Ким Дмитрий 73 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.