Эксперты «Сиссофт» обозначили тренды на рынке ПО в 2022 году

«Сиссофт» проанализировала структуру спроса на программное обеспечение в 2021 г. и исследовала изменения в предпочтениях заказчиков ПО. Аналитики компании отмечают, что новый год, с точки зрения продаж, лишь усилит существующие тренды.

Основным драйвером на рынке ПО по-прежнему остаются изменения бизнеса, связанные с пандемией. Сегодня все понимают, что в среднесрочной перспективе (минимум 2-3 года) компаниям придется работать в принципиально новых условиях с точки зрения режима работы, мотивации сотрудников, безопасности, обслуживания ИТ-инфраструктур. Этот факт заставил бизнес снова пересмотреть свои подходы к закупке и использованию программных продуктов.

Географическое «размывание» команд и гибридный формат работы приведет к тому, что свою долю на рынке ПО нарастят вендора, поддерживающие инфраструктуру удаленной работы и предлагающие соответствующие решения: от управления удаленными десктопами и мобильными девайсами, до ПО для уделенных телеконференций и командной работы.

Если раньше на этих рынках существовало несколько однозначных лидеров, к примеру, TeamViewer и Zoom, сейчас «спокойные» гавани переживают небольшой шторм. В нишу заходят новые производители, предлагающие решениями со свежими системами лицензирования и более привлекательными ценами. Поэтому в сегменте средств для удаленной работы конкуренция будет только усиливаться, а у покупателя возникнут более широкие возможности для выбора программного обеспечения по качеству и цене.

Однозначный и долгосрочный тренд, который мы продолжим наблюдать — рост спроса на продукты, связанные с информационной безопасностью. «Эта тенденция будет усиливаться курсом на импортозамещение. Мы видим, что за последние годы российские производители ИБ-решений становятся лидерами на локальном рынке, особенно в крупных компаниях, предприятиях с государственным участием и среди государственных заказчиков», — сказал Илья Пантелеев, генеральный директор «Сиссофт».

Тренд на импортозамещение и стимулирование бизнеса со стороны государства вынуждает российских производителей постоянно повышать качество средств защиты информации, которые они производят. «В 2021 г. были особенно востребованы такие решения как файрволы нового поколения, подсистемы контроля и защиты от утечек конфиденциальной информации, подсистемы контроля привилегированных пользователей — сотрудников, которые имеют доступ к серверам и критичным информационным системам. Цифровизация бизнеса также приводит к тому, что актуальными становятся подсистемы защиты от атак типа DDoS, помогающие обеспечить постоянную доступность сервиса как для сотрудников, так и для клиентов», — сказал Дмитрий Ковалев, руководитель департамента ИБ-департамента компании «Сиссофт».

Появляющиеся новые штаммы коронавируса заставят компании оставить большую часть сотрудников на удаленке. Это приведет к тому, что мы увидим усиление спроса на подсистемы сетевой безопасности, связанное с построением каналов связи и обеспечением безопасных рабочих мест для распределенных команд. «Также будут востребованы подсистемы контроля и мониторинга пользователей с точки зрения объема работ, эффективности, учета трудового времени и поведенческого анализа, для того чтобы можно было контролировать ситуацию и выстраивать графы связей и основных коммуникаций. Это будет полезно при выявлении внутренних нарушителей», — отметил Дмитрий Ковалев.

Аналитики «Сиссофт» фиксируют устойчивый тренд на создание внутренних подразделений разработки в компаниях самых различных отраслей. Если раньше такую стратегию выбирали финансовые организации, то сейчас в разработку активно уходит и ритейл.

«Расходы на разработку растут, и у компаний велик соблазн “сэкономить” прибыль поставщиков услуг разработки и “оставить” ее себе. Кроме того, собственные ИТ структуры разработки зачастую гибче и могут быстрее реагировать на изменения в каналах продаж. Здесь возникают новые компании, которых нужно оснащать необходимыми для разработки, тестирования, управления командами решениями. Этот тренд создает повышенный спрос на соответствующие продукты», — отметил Илья Пантелеев.

Еще один тренд, не связанный с пандемией, но сильно влияющий на развитие крупного сегмент рынка ПО – реализация национальной программы перехода на технологию BIM в строительстве. С 1 января 2022 г., согласно постановлению правительства, применение BIM обязательно на объектах, финансируемых из государственного бюджета. «Сейчас подавляющее количество заказчиков отрасли интересуются продуктами, реализующими эту технологию, в частности решениями Autodesk. В среднесрочной перспективе видим использование продуктов этого семейства не только для проектирования зданий, создания смет строительства, но и на стадии поддержки и ремонтов в ходе эксплуатации. Это сильный тренд на годы вперед», — сказал Алексей Пажильцев, руководитель отдела по работе с ключевыми вендорами компании Syssoft.

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Эксперты «Сиссофт» выделили пять главных трендов на 2022 г.

Тренд номер один — рост потребления ПО, связанного с удаленной работой, информационной безопасностью и вовлечением «удаленных» сотрудников в жизнь компании.

Тренд номер два — неопределенность в сроках поставок оборудования, что косвенно будет влияет на потребности бизнеса в поставках сложного проектного ПО.

Тренд номер три — рост сегмента ПО, решающего задачи и управления ИТ-проектами, организации разработки и тестирования за счет появления внутренних департаментов по созданию собственных цифровых продуктов во всех отраслях.

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Тренд номер четыре — развитие рынка будут определять государственные программы по импортозамещению и внедрению конкретных технологий, например, BIM.

Тренд номер пять — российская и иностранная ИТ-продукция будет дорожать с учетом роста инфляции и затрат на труд разработчиков программного обеспечения.

«В этом году мы изменили подход к развитию бизнес-направлений, сделав ставку на более детальную проработку задач и проблем компаний, с которыми они сталкиваются. Это наш ответ на потребности рынка в сильной экспертизе и надежном технологическом партнере. Такой подход дает заказчикам уверенность, что сотрудничество будет эффективным: в результате компании совместно определят приоритетную задачу, а поставщик ПО найдет для нее решение и внедрит его. Это путь, по которому рано или поздно пойдут все реселлеры. Только так в условиях 2022 г. можно будет добиться качественного роста продаж», — сказал президент «Сиссофт» Максим Тикуркин.

При исследовании продаж программного обеспечения учтены сделки, проведенные с физическими и юридическими лицами в период с 1 января 2021 г. Исключены подкатегории, продемонстрировавшие высокий рост за счет «эффекта низкой базы». Результаты скорректированы с учетом маркетинговых и коммерческих активностей компании, чтобы исключить факторы, связанные с ростом бизнеса. Для формирования выводов об изменении предпочтений заказчиков учтены данные опросов «Голос клиента», проводимых компанией «Сиссофт» в 2020 и 2021 гг.