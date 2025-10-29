Разделы

Axoft подписала дистрибуторский договор с «Дамаск Цифровая Безопасность»

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft заключил дистрибуторское соглашение с российским разработчиком систем защиты информации «Дамаск Цифровая Безопасность». В рамках партнерства в продуктовую линейку Axoft включен программно-аппаратный комплекс (ПАК) Damask – решение в области постквантовой криптографии, предназначенное для защиты данных от современных и будущих угроз, включая атаки с использованием квантовых вычислений и искусственного интеллекта.

Damask обеспечивает защиту не только исходных данных, но и их производных, делая потенциальные утечки бесполезными для злоумышленников. В основе решения лежит криптографический метод «Динамическая подмена данных», который сочетает: постквантовую стойкость – устойчивость к атакам с применением квантовых компьютеров; высокую скорость обработки – минимальные задержки при выполнении криптографических операций; защиту от статистического подбора – сопротивление классическим методам взлома; шифрование с сохранением формата (FPE) – требует минимального изменения инфраструктуры.

Damask подходит компаниям всех отраслей и масштабов, которым требуется надежная защита информации. Помимо обеспечения безопасности чувствительных данных, продукт позволяет решить задачи, связанные с безопасным использованием облачных сервисов, искусственного интеллекта, а также обеспечить соблюдение норм регуляторов. Решение помогает бизнесу снизить затраты на обеспечение ИБ, минимизировать административные и финансовые последствия утечек данных.

Axoft уже развернула демонстрационный стенд Damask и подготовил команду инженеров для помощи партнерам и их заказчикам в пилотировании, внедрении и сопровождении решения. В рамках сотрудничества запланированы: регулярные технические и продуктовые тренинги, подготовка детальных инструкций по проведению пилотов, формирование пула сертифицированных партнеров в области ИБ и защиты данных.

Партнерство позволит Damask расширить географию присутствия в регионах России и усилить техническую экспертизу в канале продаж. Axoft сосредоточится на продвижении концепции «цифровой неуязвимости» – нового подхода к защите данных и его преимуществ перед традиционными методами защиты.

«Axoft фокусируется на дистрибуции решений, которые не просто закрывают текущие потребности рынка, а формируют его будущее. Damask предлагает новую парадигму защиты данных – «цифровую неуязвимость». Метод динамической подмены данных (токенизации) решает проблемы классических методов, которые могут быть уязвимы перед лицом квантовых вычислений и атак с использованием ИИ. Мы видим в этом значимое преимущество для наших партнеров. В планах компании – интегрировать продукт в отраслевые решения для финансового сектора (PCI DSS, зарплатные проекты), госсектора (соответствие 152-ФЗ, 187-ФЗ) и проектов, связанных с Big Data и ИИ. Мы уверены, что синергия Damask и дистрибуторской экспертизы Axoft создаст новую реальность на рынке защиты данных в России», – отметил Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

«Сотрудничество с Axoft является важным шагом в развитии партнерской сети Damask, расширении технической экспертизы, создании демопарка для быстрого пилотирования и тестирования решений. Axoft – один из ведущих дистрибуторов ИБ-решений, имеющий широкую географическую представленность. Партнерство усилит канал продаж Damask, повысит доступность оборудования для тестирования, обеспечит профессиональный сервис по внедрению и высокий уровень цифровой защищенности», – сказал Дмитрий Ковалев, коммерческий директор «Дамаск Цифровая Безопасность».

