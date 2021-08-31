Назначен руководитель департамента информационной безопасности Syssoft

Руководителем департамента ИБ в компании Syssoft назначен Дмитрий Ковалев. Его профессиональный опыт в отрасли превышает десять лет.

«Назначение Дмитрия — логичный и ожидаемый шаг для усиления экспертизы команды. Предстоит масштабная работа по трансформации ИБ-департамента: стратегическое планирование работы с вендорами, формирование портфеля передовых комплексных решений, глубокая работа с заказчиками и усиление партнерств с рядом компаний. Речь идет о выстраивании полноценной экосистемы технологий для защиты ИТ-инфраструктуры малого, среднего и крупного бизнеса», – комментирует назначение Илья Пантелеев, генеральный директор компании Syssoft.

Всю свою карьеру Дмитрий занимается информационной безопасностью, имеет глубокую экспертизу в реализации комплексных проектов, сервисных контрактов и построении управляемых сервисов в сфере ИБ. К команде Syssoft Дмитрий присоединился в 2021 году.

«Приоритетной задачей на ближайшее время является реализация сложных комплексных и сервисных проектов ИБ, — говорит Дмитрий Ковалев. — Мы продолжим усиливать техническую и технологическую экспертизу. Это позволит нам расширить перечень решаемых бизнес-задач и подтвердить не только статус проверенного поставщика ИБ решений, но интегратора и сервис провайдера».