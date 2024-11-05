Step Logic внедрила для DataSpace SIEM-систему отечественной разработки

Компания Step Logic завершила проект по внедрению и настройке системы мониторинга безопасности RuSIEM для оператора коммерческих центров обработки данных DataSpace. Решение позволяет собирать и анализировать информацию о событиях ИБ, получаемую из разнородных источников в режиме реального времени.

DataSpace предоставляет облачные и телекоммуникационные сервисы, обеспечивает непрерывность функционирования корпоративной ИТ-инфраструктуры российских и международных компаний. Управление событиями информационной безопасности и своевременное обнаружение угроз являются для оператора ключевыми приоритетами.

«Если раньше компании могли обеспечить безопасность информации минимальным набором средств защиты, то сегодня, на фоне стремительного роста числа кибератак, мы рекомендуем заказчикам выстраивать комплексную защиту, одним из основных элементов которой является централизованная система сбора и обработки событий информационной безопасности – SIEM-система, – сказал директор департамента информационной безопасности Step Logic Николай Забусов. – При этом просто установить SIEM-систему недостаточно: чем более интеллектуальным и сложным становится ИБ-решение, тем строже и актуальнее требования к экспертизе по его настройке и технической поддержке. Мы предложили заказчику не только эффективное аналитическое решение, но и экспертное сопровождение, обеспечив простоту и прозрачность процессов мониторинга и управления инцидентами».

Первый этап проекта по внедрению SIEM-системы RuSIEM и настройке стандартных правил корреляции, предлагаемых «из коробки», Step Logic завершил осенью прошлого года. Только за первое полугодие 2024 г. система обнаружила более 7 тыс. инцидентов, значимая часть которых оказалась ложноположительными.

На втором этапе – специалисты интегратора провели аудит системы и настроили пользовательские правила корреляции для выявления аномалий в событиях, адаптированные к инфраструктуре заказчика с целью снижения количества ложноположительных инцидентов и расширения покрытия матрицы MITRE ATT&CK. Они также подключили новые источники событий к внедренной SIEM-системе, что повлияло на расширение видимости и контроль действий потенциального злоумышленника, обнаружение сложных и продвинутых угроз, повышение точности корреляции.

«Несмотря на то, что SIEM-система предоставляет большой набор уже готовых правил корреляции «из коробки», крайне важно настроить ее под потребности конкретного заказчика и его ИТ-инфраструктуры, чтобы обеспечить соответствие политикам информационной безопасности предприятия. Иногда может потребоваться экспертное мнение специалистов вендора или интегратора, которые помогут определить необходимую глубину логирования источников, чтобы собирать и обрабатывать только нужные заказчику события. Не менее важно оптимизировать существующие правила корреляции для повышения точности выявления инцидентов и снижения вероятности ложноположительных срабатываний. Например, повысить или понизить чувствительность правила, добавить в правило какое-то исключение по требованию заказчика, –сказал руководитель отдела предпродажной подготовки RuSIEM Даниил Вылегжанин. – При этом, сам процесс оптимизации или создания нового правила корреляции в SIEM-системе RuSIEM занимает всего несколько минут за счёт наличия понятного графического конструктора. Благодаря этому заказчик даже при привлечении сторонних аудиторов или специалистов вендора может самостоятельно провести настройку правил по их рекомендациям».

«Сегодня SIEM-системы остаются ключевым инструментом обеспечения информационной безопасности, предоставляя широкие возможности для мониторинга, анализа и оперативного выявления потенциальных угроз. Однако для достижения максимальной эффективности этих решений требуется тщательная настройка, адаптированная к уникальной ИТ-инфраструктуре компании и требованиям корпоративной политики информационной безопасности. Дополнительная настройка позволила нашей команде информационной безопасности эффективно выявлять потенциальные угрозы, тем самым снижая риски и повышая уровень защищенности компании», – отметил Константин Симонов, руководитель департамента ИТ DataSpace.