Производитель детского питания «Прогресс» разместил ИТ-инфраструктуру в ЦОДе DataSpace

Российский производитель детского питания «Прогресс» разместил ИТ-инфраструктуру в центре обработки данных DataSpace.

Выпуск детского питания требует особого контроля на всех этапах производства, начиная от приемки сырья и заканчивая отгрузкой уже готовой продукции, что определяется высочайшей культурой производства и эффективными, непрерывно функционирующими бизнес-процессами, многие из которых зависят от бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры.

«Характер деятельности и выпускаемой продукции компании накладывает особые требования к информационным системам, их надёжности и отказоустойчивости, квалификации ИТ-специалистов, а также к подрядчикам, поставщикам и консультантам. — сказал руководитель департамента информационных технологий компании «Прогресс» Алексей Бердин. — Выбор DataSpace в качестве партнера, предоставляющего услуги центра обработки данных, обоснован целым рядом факторов, в том числе, но не ограничиваясь, эффективностью и зрелостью предложенного решения, проектным сопровождением, компетенцией специалистов, а также деловой этикой и общей нацеленностью на долгосрочное партнерство».

«Для многих компаний создание собственного безопасного и надежного ИТ-ландшафта является одной из фундаментальных задач, в оптимальном и эффективном решении которой участвуют опытные внешние ИТ-компании и консультанты. Важным элементом такого решения является размещение комплексной и критически важной ИТ-инфраструктуры в отказоустойчивом внешнем ЦОДе, специалисты которого обеспечивают комплексную разработку архитектуры решения, тестирование, миграцию и эксплуатационное сопровождение проекта в строгом соответствии требованиям эффективности, непрерывности и доступности», — сказал Сергей Рассказов, генеральный директор DataSpace.