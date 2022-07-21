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«Систематика» и Arenadata объявили о начале сотрудничества

«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, и Arenadata, разработчик платформы сбора, хранения и обработки данных на базе решений с открытым кодом, заключили партнерское соглашение. Сотрудничество позволит решать задачи в области хранения и обработки данных для клиентов из сферы ритейла, предприятий промышленного, финансового и телекоммуникационного секторов.

В качестве авторизованного системного интегратора компания «Систематика» будет осуществлять внедрение программных продуктов Arenadata для предприятий различных отраслей, а также оказывать консалтинговое и техническое сопровождение проектов. Сотрудничество усилит позиции обоих партнеров на рынке цифровой трансформации.

«Наш новый партнёр обладает очень глубокой экспертизой как в области современных технологий, так и в понимании специфики работы с самыми разными организациями. Уверен, вместе мы сможем предлагать на рынке не только качественные проверенные временем программные продукты, но и профессиональный сервис, учитывающий актуальные потребности наших общих заказчиков», — отметил Антон Мартынов, директор по работе с партнёрами Arenadata.

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Центры обработки данных

«Arenadata — сильный технологический партнер, надежный разработчик решений для сбора и хранения больших данных. Сотрудничество позволит расширить линейку собственных отечественных решений по организации управления данными, клиенты смогут усилить свои позиции и повысить эффективность работы с помощью цифровизации процессов», — сказал Евгений Закрепин, вице-президент по стратегическому развитию группа «Систематика».

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