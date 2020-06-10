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В Novardis назначен исполнительный директор

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Наталия Парменова назначена исполнительным директором компании Novardis. Наталия отвечает за стратегическое развитие компании, выбор и создание новых направлений бизнеса. Появление новой для компании позиции связано со стратегией Novardis, направленной на дальнейший рост, расширение спектра предоставляемых клиентам услуг и географии присутствия.

Наталия Парменова начала работу в компании SAP в 2000 году после окончания курса MBA в бизнес-школе INSEAD. С 2000 по 2010 годы работала в отделениях SAP в Германии и Швейцарии. В 2011 году Наталия возглавила программу ускоренного роста САП СНГ, результатом которой стал выход подразделения SAP в СНГ на 3 место по объему продаж ПО среди всех стран присутствия SAP в 2013 году. С 2014 по 2017 год Наталия являлась исполнительным директором САП СНГ, отвечая за вывод новых решений SAP на рынок региона, а также за ряд масштабных проектов, таких как открытие ЦОДа SAP в России, создание Центра Цифрового Лидерства, трансформация SAP Forum в России в ключевое бизнес-мероприятие страны на рынке SAP.

Александр Низник, генеральный директор Novardis, отметил: «Наталия Парменова широко известна на рынке SAP и имеет богатый опыт в нашей отрасли. Я уверен, что глубокое знание продуктовой линейки вендора, лидерские качества, нацеленность на результат и высокая эффективность помогут нашей компании достичь поставленных амбициозных целей.»

Novardis является золотым партнером SAP и ведущим партнером SAP Customer Experience в России и странах СНГ. Команда экспертов Novardis обладает 15-летним опытом внедрения систем на базе продуктов SAP в ритейле, дистрибуции, логистике, производстве ТНП и автомобилестроении.

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