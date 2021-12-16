Банк «Яндекса» возглавил выходец из Сбербанка, Альфа-банка и «Дом.рф»

«Яндекс» назначил председателем правления своего нового банка «Яндекс банк» Михаила Громова, бывшего топ-менеджера Сбербанка, «Дом.рф» и Альфа-банка. Сам банк в активе «Яндекса» появился в апреле 2021 г. после покупки «Акрополя» более чем за 1,1 млрд руб. Свое нынешнее название «Акрополь» приобрел в сентябре 2021 г.

У «Яндекс банка» появился руководитель

«Яндекс» определился с кандидатом на должность председателя правления своего банка. Им стал Михаил Громов, прежде занимавший руководящие посты в банке «Дом.рф», а также в Сбербанке и Альфа-банке.

По информации «Интерфакса», назначение состоялось 13 декабря 2021 г., однако известно этом стало лишь тремя днями позже. Документы на сайте банка «Яндекса» уже обновлены, хотя сам сайт на 16 декабря 2021 г. представлял собой обычную «заглушку».

Сам банк под своим новым названием «Яндекс банк», как сообщал CNews, существует с конца сентября 2021 г. В прошлом это банк «Акрополь», который стал собственностью интернет-гиганта в апреле 2021 г. Сумма сделки составила 1,1 млрд руб., 75 млн руб. из которых – это премия к капиталу банка за покупку.

Михаил Громов перешел в «Яндекс банк» прямиком из «Дом.рф»

На запрос CNews, кто еще претендовал на должность главы банка, представители «Яндекса» на момент публикации материала ответить не смогли. Также оставалось неизвестным, на какой срок заключен контракт с Громовым.

Михаил Громов имеет более чем 15-летний опыт работы в банковской сфере. Его карьера в этой отрасли стартовала в 2006 г. с его прихода в Альфа-банк.

Новый глава нового банка

Свое первое образование Громов получил в Российской авиационной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского, которую окончил в 1998 г. с квалификацией «радиоинженер-исследователь» по специальности «авиационное радиоэлектронное оборудование».

В 2002 г. Громов получил ученую степень кандидата технических наук в той же академии. В 2004 г. прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансы и кредит» в Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (в настоящее время – Российский экономический университет). В 2012 г. окончил бизнес-школу INSEAD, получил степень MBA. В 2018 г. завершил курс переподготовки по программе «Программа развития руководителей высшего звена» в АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка».

Назначение Громова отражено в официальных документах банка

Первым местом работы Михаила Громова стала компания «Новые технологии и системы», в которой он с 1998 г. был ведущим разработчиком. В апреле 2004 г. он перешел в компанию CBOSS, где стал руководить группой разработки программного обеспечения.

Вклад Громова в ИТ-трансформацию банков

В октябре 2006 г. Громов перешел в банковскую сферу, заняв должности заместителя руководителя проектного офиса и главы отдела разработки программного обеспечения в Альфа-банке. В период работы в этом банке он отвечал, помимо прочего, том числе в программе по переходу на новую версию автоматизированной банковской системы «Эверест».

Из Альфа-банка Михаил Громов ушел спустя неполные четыре года работы. В сентябре 2010 г. он вошел в кадровый состав компании «Сбербанк технологии», став главой отдела организации производственных процессов. На этом посту он, в частности, курировал проект «Фабрика разработки».

Руководитель у банка есть, а сайта нет

1 апреля 2014 г. Громова перевели на должность руководителя Департамента качества в «Сбербанк технологиях», а также сделали членом правления компании. В 2016 г. он стал участником команды Agile-трансформации Сбербанка. Перед ним стояли задачи по внедрению DevOps.

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24 сентября 2018 г. Михаил Громов был назначен ИТ-директором международного блока Sberbank International и вошел в совет директоров технологической компании InterTech. На этих должностях он проработал до 10 февраля 2019 г.

Начало февраля 2019 г. ознаменовалось для Громова переходом уже в третий по счету банк, коим стал «Дом.рф». Он пришел на должности директора по информационным технологиям группы и вице-президента банка. Спустя еще полгода, в сентябре 2019 г, по решению Центробанка Громов был утвержден на пост зампредседателя правления «Дом.рф», где он занимался развитием ИТ в банке, а также разработкой и реализацией его ИТ-стратегий. Эта должность стала последней для Громова до перехода в «Яндекс банк».

Как «Яндекс» стал банком

«Яндекс» купил «Акрополь» в конце апреля 2021 г. Сделка была закрыта 16 июля 2021 г. Банк, согласно размещенным на его сайте документам, на 100% принадлежит и ООО «Яндекс.маркет лаб». Эти документы сформированы 4 октября 2021 г.

После сделки «Яндекс» получил все лицензии банка «Акрополь», в том числе универсальную банковскую лицензию. Это дало ИТ-гиганту возможность развивать направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнеров.

«Акрополь» стал вторым банком, который захотел купить «Яндекс» для выхода на банковский рынок. Первым был «Тинькофф», переговоры с которым начались в сентябре 2020 г. Сумма сделки должна были составить 5,45 млрд руб., оплатить ее интернет-гигант собирался оплатить частично наличными, частично акциями Yandex (головной структуры «Яндекса»). В октябре 2020 г. сделка сорвалась. Переговоры с основным владельцем «Тинькофф» Олегом Тиньковым зашли в тупик.

Отметим также, что в августе 2020 г., интернет-гигант обратился в Роспатент с заявками на регистрацию десятков товарных знаков, связанных с финансовыми сервисами. Среди них были «Ябанк», «ЯФинтех», «Явалюта» и т.д.