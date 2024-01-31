Qiwi plc объявляет о назначении генерального и финансового директоров

Компания Qiwi plc, поставщик услуг в области финансовых технологий и цифрового маркетинга, назначила Алексея Мащенкова на должность директора в cовете lиректоров и главного исполнительного директора, а также Елену Никонову на должность финансового директора. Эти назначения обеспечат преемственность управленческой команды и способствуют плавному переходу к новому этапу развития Qiwi plc. Об этом CNews сообщили представители Qiwi.

Алексей Мащенков занимал должность финансового директора Qiwi plc с ноября 2021 г. До прихода в Qiwi он работал заместителем генерального директора «Русской рыбопромышленной компании» и финансовым директором группы «Русский стандарт». Алексей имеет более чем 20-летний опыт работы в области управления финансами и инвестициями, а также успешный опыт привлечения финансирования, Μ&Α сделок и реструктуризации бизнеса. Алексей Мащенков окончил Санкт-Петербургский государственный университет и имеет степень магистра делового администрирования школы бизнеса INSEAD.

Елена Никонова имеет более чем 15-летний опыт работы в сфере финансов. Елена присоединилась к Qiwi в 2010 г. в качестве заместителя начальника департамента финансовой отчетности и была назначена заместителем финансового директора по подготовке отчетности в 2019 г. Она начала свою карьеру в Ernst & Young, где с 2005 по 2010 гг. занимала различные должности в департаменте аудита. В 2005 г. Елена Никонова окончила Новосибирский государственный университет по специальности «Менеджмент». В настоящее время она проходит программу ЕМВА в ESCP и является членом АССА.

После регистрации сделки по продаже российских активов, консолидированных под АО «КИВИ», компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей Андрею Протопопову, он покинул совет директоров и пост главного исполнительного директора Qiwi plc. Андрей Протопопов продолжает руководить бизнесом в России.

«От лица совета директоров я благодарю Андрея за его вклад в развитие Qiwi и хочу пожелать всего наилучшего в его новой роли. Я рад приветствовать Алексея Мащенкова в совете директоров и в качестве главного исполнительного директора Qiwi plc в этот важный для компании момент. Глубокое понимание нашей отрасли и стратегическое видение сделали Алексея идеальным кандидатом на эту должность. Наш новый финансовый директор Елена Никонова, без сомнения, зарекомендовала себя как профессионал с неизменным стремлением к совершенству и прекрасной экспертизой. Я убежден, что огромный опыт и потенциал нашей команды позволят Qiwi plc уверенно развиваться в интересах акционеров», — сказал Сергей Солонин, председатель Совета директоров Qiwi plc.

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«Для меня большая честь возглавить Qiwi plc. Мы только что завершили сложную процедуру продажи российских активов. И теперь перед нами открываются новые перспективы. У Qiwi plc есть все необходимые ресурсы, талантливая команда, поддержка Совета директоров, и мы готовы расширять наше присутствие на международных рынках. Я буду способствовать поддержанию атмосферы сотрудничества, творчества и ответственности в нашей организации. Нашим приоритетом остается создание акционерной стоимости, и мы будем стремиться обеспечить устойчивый и прибыльный рост бизнеса», — отметил Алексей Мащенков, генеральный директор Qiwi plc.

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Qiwi Global — поставщик услуг в области финансовых технологий и цифрового маркетинга. Предлагает спектр продуктов по нескольким направлениям: платежные и финансовые услуги, услуги по автоматизации маркетинга и рекламным технологиям и другие проекты. Компания представлена в Казахстане, ОАЭ и ряде других территорий, инвестирует в финтех других стран.