РРПК Русская рыбопромышленная компания


УПОМИНАНИЯ


06.10.2025 Искусственный интеллект ускорил трудоустройство моряков лидера рыбной отрасли в «1С» 2
31.01.2024 Qiwi plc объявляет о назначении генерального и финансового директоров 1
29.12.2021 «Ростелеком» внедрил систему ESMP в «Русской рыбопромышленной компании» 3

Публикаций - 3, упоминаний - 6

РРПК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10212 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 230 1
Унитех 16 1
NanduQ - Qiwi 1001 1
Русский стандарт Банк 465 1
Fusion Fintech Group - Fusion Factor Fintech - Fusion Fintech Factor 8 1
Rockwell Capital - Роквелл-Капитал 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55785 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33293 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5746 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5051 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2578 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5244 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2044 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1393 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 390 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2766 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 303 1
Мащенков Алексей 4 1
Никонова Елена 6 1
Протопопов Андрей 34 1
Витоженц Александр 7 1
Благов Арсен 39 1
Позняков Дмитрий 4 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1130 1
Казахстан - Республика 5752 1
Россия - РФ - Российская федерация 154166 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17162 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50517 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2317 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5782 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7227 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11326 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 251 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 590 1
