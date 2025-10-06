Получите все материалы CNews по ключевому слову
РРПК Русская рыбопромышленная компания
УПОМИНАНИЯ
РРПК и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 10212 1
|Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 230 1
|Унитех 16 1
|NanduQ - Qiwi 1001 1
|Русский стандарт Банк 465 1
|Fusion Fintech Group - Fusion Factor Fintech - Fusion Fintech Factor 8 1
|Rockwell Capital - Роквелл-Капитал 1 1
|Мащенков Алексей 4 1
|Никонова Елена 6 1
|Протопопов Андрей 34 1
|Витоженц Александр 7 1
|Благов Арсен 39 1
|Позняков Дмитрий 4 1
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1130 1
|Казахстан - Республика 5752 1
|Россия - РФ - Российская федерация 154166 1
