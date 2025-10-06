Искусственный интеллект ускорил трудоустройство моряков лидера рыбной отрасли в «1С»

«Русская Рыбопромышленная Компания» (РРПК), один из участников рыбной отрасли России, автоматизировала процесс найма персонала с помощью искусственного интеллекта от Smart Engines. ИИ быстро переносит в анкету соискателя в системе «1С» данные из полного комплекта кадровых документов – от внутреннего паспорта до удостоверения личности моряка, необходимого для выхода «в море». Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Решение ускорит трудоустройство в компании всех новых сотрудников: помощников капитана, матросов любых классов, врачей, поваров, механиков и других специалистов.

РРПК ведет промысел в Беринговом и Охотском морях, в одной из самых чистых акваторий земного шара, и ежегодно добывает 350 тонн минтая – это 15% от общероссийского улова. Флот РРПК состоит из 11 судов, из них пять супертраулеров, компания строит еще шесть судов. Рыбалка идет круглый год, поэтому для работы необходима смена экипажей. Ключевой сложностью при найме была необходимость заполнения объемной анкеты с десятками полей: от персональных данных до реквизитов специализированных документов. Ручной ввод не только создавал избыточную нагрузку на кадровый центр, но и становился причиной ошибок, что тормозило процесс трудоустройства.

Решить эту проблему в системе «1С» помог ИИ Smart Engines, автоматически переносящий в анкету соискателя данные из основного разворота паспорта России. ИИ распознает страницы как с печатным, так и с рукописным заполнением. Помимо внутреннего паспорта, ИИ автоматизирует ввод данных из СНИЛС, загранпаспорта и удостоверения личности моряка (УЛМ), необходимого для работы на судне.

Для ввода данных из документов используется обычный офисный сканер, а все вычисления выполняются в контуре РРПК. Обработка информации полностью происходит on-premise – без передачи изображений и персональных данных в облако или третьим лицам. Благодаря сверхлегким 4,6-битным нейросетям система работает на типовой серверной инфраструктуре без GPU, обеспечивая высокую скорость распознавания. В настоящее время ИИ Smart Engines способен распознавать 100 комплектов кадровых документов за 1 минуту.

«Компания стратегически ориентирована на долгосрочную устойчивость в отрасли, в том числе, через создание условий привлечения и закрепления лучших кадров. В связи с этим компанией выбран вектор в строительстве нового флота. У нас достаточно большой поток кандидатов, в том числе узких специалиальностей: механики-наладчики, машинисты РМУ, мотористы, матросы-икорщики. Каждый приносит с собой внушительный пакет документов, ручная перепечатка которых раньше отнимала часы у наших соискателей – сейчас для заполнения анкеты документы достаточно просто отсканировать. Теперь соискатели вместо механического заполнения анкеты смогут быстрее обсудить условия работы и выйти в море» – отметил Андрей Рихтер, заместитель директора по персоналу «Русской Рыбопромышленной Компании».