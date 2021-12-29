«Ростелеком» внедрил систему ESMP в «Русской рыбопромышленной компании»

«Ростелеком» совместно с фирмой «Унитех» и «Русской рыбопромышленной компанией» запустили внутренний корпоративный портал самообслуживания, подсистемы управления инцидентами и подсистемы аналитических панелей «ИТ-метрика» на платформе ESMP «Ростелекома».

В ходе проекта была настроена сквозная авторизация пользователей различных доменов, что позволило сотрудникам компаний, участвующих в проекте, получить быстрый, безопасный доступ к информационным ресурсам и ИТ-сервисам. Результатом стало значительное сокращение времени поиска необходимой для выполнения бизнес-процессов информации. Теперь оформлять кадровые и ИТ-запросы, получать справки, доступы, оставлять заявки на канцтовары и оборудование можно в режиме единого окна. Кроме того, сотрудники могут видеть ленту новостей компании и её дочерних организаций.

Специалисты «Ростелекома» и «Унитеха» настроили процессы управления уровнем сервисов, инцидентами и изменениями ИТ-подразделений, а также реализовали аналитические графические панели, отображающие показатели работы различных сервисных служб и процессов.

Внедрение системы аналитических панелей «ИТ-метрика» позволяет в онлайн-режиме видеть текущее состояние обработки сервисных запросов, загрузки сотрудников и соблюдения SLA.

«Перед нами стояла задача разработать ИТ-дашборд, который был бы сосредоточен на едином контроле работы ИТ-служб. И портал самообслуживания — это неотъемлемый функциональный инструмент для оптимизации бизнес-процессов внутри компании. Решения «Ростелекома» позволили быстро создать единую комфортную среду для сотрудников наших предприятий, где они могут как быстро получить справочную информацию, так и оформить запрос в соответствующие сервисные службы», — сказал куратор проекта, представитель компании «Роквелл капитал» Дмитрий Позняков.

«Для любой компании важно создать единое информационное пространство, в котором сотрудники могут легко найти нужную им информацию, отправить запрос в профильные подразделения. Создание внутреннего портала для «Русской рыбопромышленной компании» является основой для формирования такой комфортной информационной среды. Для автоматизации была выбрана платформа ESMP от «Ростелекома», которая дает возможность быстрого внедрения и последующего итеративного развития и роста вместе с потребностями заказчика. Достигнутые результаты подтвердили правильность выбора — фактическое использование портала сотрудниками было начато менее чем через месяц после старта проекта», — отметил генеральный директор «Унитеха» Александр Витоженц.

«Мы стремимся предложить рынку полную линейку программных решений, поддерживающих инициативы цифровой трансформации предприятий. Проект с РРПК дал нам возможность продемонстрировать, что функциональность ESMP-платформы может быть легко адаптирована под требования различных отраслей рынка, а сплоченность команды в ходе реализации позволила соблюсти все сроки и достигнуть поставленных целей внедрения», — сказал директор по контролю и качеству ИТ услуг компании «Ростелеком ЦОД» Арсен Благов.