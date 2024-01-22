США хотят посадить создателя знаменитого хакерского форума BreachForums на 15 лет

Обвинение запросило Конору Фицпатрику, создателю и администратору знаменитой хакерской площадки, 15 лет тюрьмы. И это почти минимум...

На 15 лет

Правительство США порекомендовало приговорить Конора Брайана Фицпатрика, создателя и основного администратора хакерского форума BreachForums к тюремному сроку в 188 месяцев (т.е. более чем 15 годам) тюремного заключения.

В письме, в котором излагается позиция обвинения, указывается, что обвиняемый сыграл ключевую роль в объединении более чем 300 тыс. человек, осуществлявших «хищение, распространение и обеспечение доступа к взломанным базам данных, содержащим... данные сотен компаний, организаций и правительственных учреждений различных масштабов и персональные данные миллионов граждан США».

Действительно, как отмечает Bleeping Computer, только в «официальном» разделе Breach Forums хранились 888 краденых баз данных, в которых содержалось 14 млрд уникальных записей - личной информации, кредитных карт, реквизитов доступа к онлайн-аккаунтам и т.д.

«Создав платформу, объединившую хакеров и мошенников и позволившую им вести бизнес, обвиняемый открыл членам BreachForums возможность совершать намного больше правонарушений и осуществлять их на более продвинутом уровне, чем если бы каждый из них действовал в одиночку», - заявляет обвинение.

Кроме того, Фицпатрик обвиняется в том, что он выступал в роли посредника в торговле крадеными данными и активно способствовал тому, чтобы они выкладывали часть похищенных данных в общий доступ. Это, по мнению обвинения, дополнительно подхлестнуло криминальную деятельность участников форума.

И это по минимуму

Фицпатрика впервые арестовали 15 марта 2023 г. в своем доме в городе Пикскилле (штат Нью-Йорк) — и сразу же выпустили под залог в $300 тыс.

В июне интернет-домены BreachForums были захвачены Федеральным бюро расследований (FBI или Federal Bureau of Investigations, аналог ФСБ в России). Впрочем, позднее площадка открылась заново - с другими владельцами.

Что же до самого Фицпатрика, то в начале января 2024 г. его снова поместили под стражу в связи с нарушением условий освобождения — он несанкционированно вышел в Интернет, используя VPN-сервис. Вдобавок на его SSD-диске нашли детскую порнографию.

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Тем не менее, в связи с тем, что Фицпатрик сотрудничал со следствием, не привлекался за насильственные преступления и сразу пошел на сделку со следствием, ему запросили почти минимальный срок за содеянное.

«Очевидно, что 15 лет - это очень серьёзный срок. По-видимому, он должен будет стать сигналом для тех, кто захочет повторить «подвиги» Фицпатрика», - говорит Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. По его словам, подсудимый скорее всего выйдет раньше за хорошее поведение. «А что касается фактора устрашения, то, как правило, дельцы вроде него считают, что смогут перехитрить всех, а те, кто попались, сами виноваты», - подытожил Михаил Зайцев.

Он добавил, что BreachForums все еще исправно функционируют — ими теперь владеет хакерская группировка ShinyHunters, до которой правоохранители пока не смогли добраться.



Приговор Фицпатрику должен быть вынесен 19 января 2024 года.