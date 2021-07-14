Разделы

|

Москва вышла в финал международного конкурса на звание мировой столицы дизайна

Москва вошла в шорт-лист международного конкурса «Мировая столица дизайна — 2024». Об этом объявила Всемирная организация дизайна (World Design Organization). В финал также прошли Сан-Диего и Тихуана, которые считаются единой двунациональной городской агломерацией. Победителя назовут в октябре.

«Выход в финал — это показатель качественной работы всей команды ведущих специалистов столичной дизайн-индустрии и Правительства Москвы. Мегаполис старается максимально эффективно использовать дизайн с точки зрения социальной, культурной и экономической жизни города. Поэтому был сделан еще один шаг на пути к презентации нашей столицы как международной витрины уникальных идей и проектов, привлекательной для креативных предпринимателей и инвесторов», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

В планах столицы на 2024 г. — укрепление креативной экономики, представление новых технологических решений для устойчивого городского развития, создание успешной инфраструктуры для культуры и бизнеса, в которой дизайн будет способствовать инновациям, ориентированным на людей.

Конкурс «Мировая столица дизайна» учредили для повышения осведомленности международной аудитории о городских инициативах, новых решениях, сильных сторонах и ценностях дизайна, а также инновационных подходах, используемых в повседневной жизни. Он привлекает внимание городов, заинтересованных в демонстрации передового опыта в области городской политики и инноваций. Также в его рамках есть возможность находить местных, национальных и международных партнеров.

Всемирная организация дизайна раз в два года объявляет город, который успешно работает в области дизайна в целях городского планирования, инновационного и бизнес-развития. Первой мировой столицей дизайна признали итальянский Турин в 2008 г. Этого звания также удостаивались Лилль, Мехико, Тайбэй, Кейптаун и Хельсинки. Валенсия получит этот статус в 2022 г.

Москва принимает участие в конкурсе при поддержке городского Департамента предпринимательства и инновационного развития и подведомственного ему Агентства креативных индустрий.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ozon заставляет постоянных покупателей переплачивать, а новичкам делает мегаскидки

Космический стартап оштрафовали на миллионы долларов за обман инвесторов и российские корни

Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей

Самая прославленная группировка «русских хакеров» внезапно прекратила работу и отключила все сайты

Количество открытых данных в России растет, а их качество — нет

Тенденции, преимущества и недостатки систем электронного документооборота СЭД

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS

Как спрятать провода техники в квартире: советы ZOOM

Как почистить кондиционер своими руками и стоит ли это делать: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Роботы научились рыть землю — почему это прорыв в робототехнике

Как искусственный интеллект меняет будущее авиаперевозок

Квантовые компьютеры придется ставить под землей — опасность несут в себе космические лучи
Показать еще