Москва вышла в финал международного конкурса на звание мировой столицы дизайна

Москва вошла в шорт-лист международного конкурса «Мировая столица дизайна — 2024». Об этом объявила Всемирная организация дизайна (World Design Organization). В финал также прошли Сан-Диего и Тихуана, которые считаются единой двунациональной городской агломерацией. Победителя назовут в октябре.

«Выход в финал — это показатель качественной работы всей команды ведущих специалистов столичной дизайн-индустрии и Правительства Москвы. Мегаполис старается максимально эффективно использовать дизайн с точки зрения социальной, культурной и экономической жизни города. Поэтому был сделан еще один шаг на пути к презентации нашей столицы как международной витрины уникальных идей и проектов, привлекательной для креативных предпринимателей и инвесторов», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

В планах столицы на 2024 г. — укрепление креативной экономики, представление новых технологических решений для устойчивого городского развития, создание успешной инфраструктуры для культуры и бизнеса, в которой дизайн будет способствовать инновациям, ориентированным на людей.

Конкурс «Мировая столица дизайна» учредили для повышения осведомленности международной аудитории о городских инициативах, новых решениях, сильных сторонах и ценностях дизайна, а также инновационных подходах, используемых в повседневной жизни. Он привлекает внимание городов, заинтересованных в демонстрации передового опыта в области городской политики и инноваций. Также в его рамках есть возможность находить местных, национальных и международных партнеров.

Всемирная организация дизайна раз в два года объявляет город, который успешно работает в области дизайна в целях городского планирования, инновационного и бизнес-развития. Первой мировой столицей дизайна признали итальянский Турин в 2008 г. Этого звания также удостаивались Лилль, Мехико, Тайбэй, Кейптаун и Хельсинки. Валенсия получит этот статус в 2022 г.

Москва принимает участие в конкурсе при поддержке городского Департамента предпринимательства и инновационного развития и подведомственного ему Агентства креативных индустрий.