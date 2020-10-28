Мегафон покупает онлайн-кинотеатр

«Мегафон» покупает долю в видеосервисе Start, аудитория которого превышает миллион платящих пользователей. Контрольный пакет акций сохранится за текущими акционерами и основателями, но сотовый оператор планирует вложить в сервис еще до 5 млрд руб. в ближайшие три года.

Подробности сделки

«Мегафон» покупает долю в 33,8% в ООО «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ), головной компании видеосервиса Start, и вложит в него до 5 млрд руб. в ближайшие три года. Об этом CNews сообщила пресс-служба компании. Аудитория видеосервиса — более миллиона платящих пользователей. За первое полугодие 2020 г. рост выручки Start составил 362,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.

Сделка будет реализована в два этапа, в результате ее основная доля и контроль сохранятся за нынешними акционерами и основателями холдинга. Сделка не предполагает структурных изменений для Start или эксклюзивных условий сотрудничества. Стоимость сделки компании не раскрывают.

Как пишет РБК, источник на рынке онлайн-кинотеатров оценил стоимость Start в сумму от 6 млрд руб. до 8 млрд руб., то есть 33,8% могли обойтись оператору в 2-2,7 млрд руб.

Генеральный директор видеосервиса Start Юлия Миндубаева утверждает, что это первая сделка по привлечению внешнего инвестора в сервис. «За три года холдинг доказал состоятельность своей бизнес-модели, став самым быстрорастущим игроком на рынке, и нам было важно на этом этапе привлечь именно стратегического инвестора», — рассказала она. Платформа уже вышла на операционную прибыль и самоокупаемость, инвестиции «Мегафона», по словам Миндубаевой, прежде всего пойдут на увеличение объемов производства оригинального контента и развитие новых смежных направлений бизнеса.

«Мегафон» покупает долю в видеосервисе Start, аудитория которого превышает миллион пользователей

«Коммерсант» писал, что с января 2020 г. часть долей в видеосервисе Start находилась в залоге у «дочки» «Мегафона» — «Мегалабс». Компания тогда уже представила Start финансирование для увеличения объемов производства оригинального контента. С тех пор «Мегафон» активно вел переговоры о покупке долей в сервисе.

По данным РБК, представитель «Мегафона» отрицает, что нынешняя сделка может быть связана с залогом. Он настаивает, что компания операционно прибыльна и «перевыполняет самые амбициозные ожидания». «С покрытием этого финансирования сложностей бы не возникло. Мы давно и успешно сотрудничаем со Start, поэтому приняли совместное решение о вхождении «Мегафона» в состав акционеров холдинга», — отметил он.

Чем известен Start

В ДМХ входит сервис Start, студия Start art и дистрибьютер All Media. По данным СПАРК, по 23,75% ДМХ принадлежат основателям продюсерской группы Yellow, Black and White Денису Жалинскому, Эдуарду Илояну, Алексею Троцюку и Виталию Шляппо. Гендиректор сервиса Юлия Миндубаева владеет долей в 5%. Как выяснил РБК, непосредственно в видеосервисе ДМХ владеет 74%, оставшиеся 26% через кипрскую компанию принадлежат структуре «Газпром-медиа холдинга».

Видеосервис Start основан студией Yellow, Black and White в 2017 г. Фильмы и сериалы на Start доступны по подписке без рекламы и дополнительных платежей, в качестве Full HD и 4K, на всех платформах, включая сайт Start.ru, мобильные устройства и телевизоры Smart TV.

Сервис развивается за пределами СНГ, в том числе совершил несколько крупных сделок по своим проектам. Сериал «Лучше, чем люди» стал первым проектом из Восточной Европы, проданным для Netflix Original, «Содержанки» — первый российский сериал, вышедший на Amazon Prime под брендом Originals and Exclusives. На фестивале Canneseries 2020 сериал «257 причин, чтобы жить» получил приз за лучшее актерское исполнение.

Студия Start art производит сериалы и фильмы. В разработке сейчас более 50 проектов. За прошедшие три года видеосервис запустил более 30 проектов, созданных собственной студией, в том числе «Содержанки», «Бывшие», «257 причин, чтобы жить», «Шторм», «Лучше, чем Люди», «Вне игры», «Текст», «Отель Белград», сериалы «Хороший человек», «Шерлок в России» и другие.

На рынке видеосервисов у «Мегафона» немало конкурентов

Прежде всего, у сотового оператора есть уже свой «Мегафон ТВ», который занимает восьмое место по динамике выручки среди крупнейших онлайн-кинотеатров, демонстрируя рост на 42,4% по итогам первого полугодия 2020 г. Доля сервиса на рынке платного видеоконтента составляет 6%. Ежемесячная пользовательская база – 1,8 млн человек. Однако генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян уверен, что у сервисов разные аудитории. Кроме того, «Мегафон ТВ» развивается по модели маркетплейса, а Start предлагает моноподписку с уникальным контентом.

Прямые конкуренты «Мегафона» — «Вымпелком» и МТС активно вкладываются в развитие видеосервисов. В феврале 2019 г. CNews писал, что «Вымпелком» (бренд «Билайн») обновил свою платформу IPTV. Теперь она умеет сохранять «в облаке» ТВ-передачи и давать индивидуальные рекомендации с помощью искусственного интеллекта.

В сентябре «РБК» писал, что холдинг Veon, владеющий российским мобильным оператором «Вымпелком», заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo. Предварительно в рамках сделки онлайн-кинотеатр оценили в 9 млрд руб.

МТС развивает отдельную компанию «МТС Медиа», куда выделил ОТТ-сервис, собственную киностудию для производства контента и др.

В июле 2020 г. CNews рассказывал, что Сбербанк за 2 млрд руб. получил контрольный пакет акций Rambler Group. Средства будут распределены между платформой Okko и другими проектами в сфере онлайн-медиа.