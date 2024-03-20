«Роббо» вышла на рынок Сербии

Компания «Роббо», российский производитель образовательной робототехники, открыла первый «Роббо Клуб» в Сербии. В ее планах – создать в стране сеть своих робототехнических кружков.

К решению выйти на рынок Сербии «Роббо» привели выводы, сделанные в ходе изучения ситуации в стране с обучением детей ИТ и робототехнике.

Из-за дефицита ИТ-специалистов правительство уделяет повышенное внимание развитию ИТ-образования в Сербии. Курсы программирования, к примеру, в 2019 г. стали обязательными в начальных школах страны. Кроме того, в ней активно открываются частные ИТ-школы, проводятся технологические бесплатные лагеря и хакатоны для школьников, появляются ИТ-кружки.

Возможностей для обучения робототехники у детей в Сербии также становится больше. Однако его масштабы в рамках основного и дополнительного образования в стране растут значительно медленнее и пока не сопоставимы с преподаванием ИТ.

При этом секции и занятия по робототехнике в школах, как правило, предполагают взаимодействие учеников с готовыми конструкторами. Такой подход не позволяет детям в полной мере освоить робототехнику, так как подразумевает использование уже заготовленных шаблонов.

Появление в Сербии «Роббо Клубов» значительно увеличит возможности изучения детьми не только робототехники и программирования, но также микроэлектроники, схемотехники, физики, 3D-моделирования и печати.

Первый «Роббо Клуб» в Сербии «Роббо» запустила при помощи франчайзи в начале марта 2024 г. в Белграде. В планах партнеров компании – открытие ряда «Роббо Клубов» в столице страны, а также других крупных городах Сербии.

В «Роббо Клубе» в Белграде могут заниматься дети от 5 до 15 лет. В их обучении задействовано оборудование «Роббо»: «Роббо Платформа», «Роббо Лаборатория», набор схемотехники «Роббо», «Роббо 3D-принтер» и «Роббо Танцующий Робот».

Ведут занятия в клубе местные учителя, которые прошли удаленно курс, составленный методическим отделом «Роббо». Он позволил им изучить принципы и схемы работы оборудования компании, а также ее образовательные методики. По завершении курса, успешного тестирования по всем пройденным темам и защиты проектов педагоги получили сертификаты «Роббо» на право вести обучение при помощи ее продукции и методических материалов.

Занятия в клубе проводятся на сербском, русском и английском языках. Преимущественно они состоят из практических заданий. В ходе обучения дети смогут пройти весь путь от создания образа робота на экране компьютера до его воплощения в жизнь при помощи 3D принтера.

Так как оборудование «Роббо» построено на open source-технологиях, ученики имеют возможность создавать для него более сложные программы на непростых языках программирования. Это позволяет им увеличить возможности управления техникой.

Также они могут изучать устройство оборудования «Роббо»: разбирать его, воспроизводить любые их детали и изготавливать для него новые модули. В результате у детей активно развиваются способности, необходимые для творчества, креативное мышление и навыки изобретательства.

На занятиях они постепенно научатся создавать проекты по внедрению роботов для решения реальных практических задач, причем как самостоятельно, так и в команде. Также ученики получат опыт публичной защиты проектов и разберутся в том, как их правильно продвигать.

Таким образом, посещая клуб, дети будут с ранних лет получать знания, которые необходимы для того, чтобы стать «цифровыми джедаями» будущего — учиться понимать, как устроены новые цифровые продукты и как разрабатывать их самостоятельно.

«В последние годы правительство Сербии активно поддерживает развитие в стране сферы ИТ. Поэтому обучение нового поколения специалистов, компетенции и навыки которых необходимы для новых достижений в этой области - одна из приоритетных задач государства. Создание в стране «Роббо Клубов» поможет ускорить ее решение. Предпосылкой для их появления также служит то, что в Сербии уже сейчас активно развивается взаимодействие с российским ИТ-сообществом, так как ей близки идеи технологического суверенитета, которые, в частности, поддерживает «Роббо», — сказал основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов.