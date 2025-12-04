Разделы

Безопасность
|

Security Vision расширяет международное присутствие через сотрудничество с сербскими партнёрами

Компания Security Vision последовательно укрепляет своё присутствие на международной арене, демонстрируя растущий интерес к российским технологиям в области информационной безопасности. В октябре и ноябре 2025 года в Белграде прошли два ключевых события с участием компании: официальная российско-сербская бизнес-миссия и специализированный бизнес-форум, организованные при поддержке Торгового представительства Минпромторга России в Сербии.

21 октября Роман Душков, директор по международному развитию Security Vision, принял участие в официальной российско-сербской бизнес-миссии, организованной Московской торгово-промышленной палатой и Торговым представительством России в Сербии. В ходе визита состоялись встречи с представителями государственных структур Республики Сербии, включая министра информации и телекоммуникаций Бориса Братину и директора Управления информационных технологий и электронного правительства Михайло Йовановича.

На переговорах с потенциальными партнёрами и заказчиками в сфере цифровых технологий и кибербезопасности Роман Душков представил актуальные разработки Security Vision в области мониторинга, анализа и реагирования на киберугрозы — решения, уже внедрённые в крупных государственных и коммерческих проектах в России.

Спустя месяц, 20 ноября 2025 года, Security Vision вновь выступила в Белграде — на бизнес-форуме, посвящённом технологическому сотрудничеству в сфере информационной безопасности. Роман Душков представил отечественные ИБ-решения Security Vision, подчеркнув их соответствие современным требованиям защиты данных и устойчивости к киберугрозам.

Форум стал эффективной площадкой для диалога с представителями сербского бизнеса, заинтересованными в партнёрстве с российскими разработчиками. Участники обсудили специфику местного рынка, текущие вызовы и потребности в области ИБ. Особое внимание было уделено формированию долгосрочных партнёрств: прошли встречи с руководителями ИБ-подразделений и топ-менеджерами сербских компаний, а также с представителями ключевых министерств — телекоммуникаций, обороны и внутренних дел — для обсуждения перспектив межгосударственного сотрудничества.

«Работа бизнес-миссии позволила напрямую встретиться с потенциальными зарубежными партнёрами и представить наши наработки и технологии. Для Security Vision это важный шаг в расширении международного присутствия и экспорта российских решений в области кибербезопасности», — отметил Роман Душков.

Оба события подчёркивают стратегическую направленность Security Vision на развитие международного технологического диалога, продвижение отечественных решений за рубежом и выстраивание партнёрских связей, основанных на взаимном уважении, обмене опытом и совместном укреплении цифровой устойчивости.

