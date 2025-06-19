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«Яндекс» добавил на карту 3D-модели своих офисов

В «Яндекс Картах» появились детальные 3D-модели офисов «Яндекса» в 19 городах мира. Они помогут будущим сотрудникам заранее ознакомиться с местом работы, а также станут дополнительными ориентирами на карте для водителей и пешеходов.

Трёхмерными стали 28 офисов компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи, Туле, Воронеже, Владивостоке, Уфе, Краснодаре, Челябинске, Самаре, Алматы, Белграде, Ереване и Минске. Среди них — крупные штаб-квартиры, например деловой квартал «Красная Роза», бизнес-центр «Аврора» и Большой Алматинский офис.

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Безопасность

На моделях можно найти объекты, отсылающие к общей культуре компании или к сервисам, чьи команды работают в здании. Так, в «Красной Розе» появились исторические скульптуры лошадей, террасы на крышах, робот-доставщик, а во дворе «Авроры» — автомобиль, который снимает панорамы для Яндекс Карт.

Чтобы рассмотреть трёхмерные модели со всех сторон, в веб-версии «Карт» достаточно нажать кнопку 3D. В мобильном приложении нужно провести двумя пальцами вверх по экрану смартфона.

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