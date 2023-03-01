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Цифровизация ИТ в банках
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«Сбераналитика» поможет российскому бизнесу упростить работу с данными

«Сбераналитика» запустила «Платформу BI» (business intelligence, бизнес-аналитика) для систематизации, визуализации и анализа показателей компаний. Новый инструмент объединяет данные о предприятии, ускоряет их обработку, повышает качество аналитики и позволяет создавать дашборды (интерактивные графические панели). Сейчас в нём 60 видов визуализаций для разных типов задач, и их список постоянно растёт. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Платформа будет особенно полезна средним и крупным компаниям, которые работают в торговле, строительстве и промышленности. Инструмент пригодится собственникам бизнеса, коммерческим директорам, сотрудникам отделов продаж, клиентским менеджерам и менеджерам по развитию бизнеса.

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка: «Наше собственное решение позволяет в один клик увидеть динамику ключевых показателей компании, а это помогает повысить эффективность бизнеса и снизить его издержки. Мы хотим дать бизнесу удобный и доступный BI-инструмент, сняв зависимость от иностранных производителей. Программное обеспечение для нашей платформы полностью отечественное, а визуализация выполнена на русском языке. Мы продолжаем улучшать платформу, чтобы дать предприятиям ещё больше возможностей».

BI-платформа — универсальное коробочное решение, но возможна и версия под заказ конкретного клиента. Платформа может быть развёрнута на мощностях клиента (on-premise) или в облаке «Сбераналитики» (SaaS). Важно, что решение поддерживает все основные источники данных: PostgreSQL, Greenplum, ClickHouse, Oracle, Teradata, MySQL, Druid, MongoDB и др.

Пользователю достаточно подключить свои источники данных, после чего можно будет строить собственные аналитические дашборды. «Сбераналитика» оказывает клиентам техническую поддержку, но не имеет доступа к их данным.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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