Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика

«СберАналитика» и «СберКорус»: почти 40% российских компаний используют BI-решения Эксперты «СберАналитики» и «СберКорус» представили результаты исследования использования систем бизнес-аналитики (BI) в российских компаниях. В опросе приняли участие 1147 наёмных сотрудников в возрасте

Как УЦСБ помог «СберАналитике» ускорить реагирование на инциденты ИБ на 90% благодаря R-Vision SOAR анными в этих операциях подразделениями, команда Центра кибербезопасности УЦСБ внедрила в компании «СберАналитика» систему оркестрации, автоматизации и реагирования на инциденты ИБ российского

На 90% быстрее. УЦСБ помог «СберАналитике» сократить время реагирования на инциденты ИБ ертизой в создании, модернизации и обслуживании ИТ-инфраструктуры, внедрил SOAR-систему в компании «СберАналитика». Об этом CNews сообщили представители УЦСБ. SOAR-система от российского разраб

«СберАналитика» и «Работа.ру» назвали сферы с наибольшим ростом заработных плат в 2024 году Согласно данным «СберАналитики», в обрабатывающих отраслях доходы работников росли быстрее всего — на 24,1% по сравнению с 2023 г., достигнув отметки в 89,6 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Сб

Опрос «СберАналитики»: 82% российских компаний ведут бизнес-аналитику на отечественных BI-платформах й и организаций продолжают работать на иностранных BI-платформах (Business Intelligence — комплекс инструментов, методик и технологий для сбора, обработки и анализа данных). Таковы результаты опроса «СберАналитики», проведённого среди ИТ-директоров компаний России в ноябре 2024 г. Опрос показал: сейчас 82% предприятий ведут бизнес-аналитику на отечественных платформах — год назад таких было

«СберАналитика»: за год молодежь в России начала зарабатывать на 20% больше Эксперты «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру» изучили рынок труда за первое полугодие 2024 г. и выяснили средний размер заработной платы по социально-демографическим характеристикам, а также узнали о за

«СберАналитика» и «Работа.ру» выяснили средний размер заработной платы в стране Эксперты «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру» изучили рынок труда за 2023 г. и выяснили средний размер

«Сбераналитика» поможет российскому бизнесу упростить работу с данными «Сбераналитика» запустила «Платформу BI» (business intelligence, бизнес-аналитика) для система

«Сбераналитика» с помощью ИИ помогает девелоперам адаптироваться к новым условиям С помощью моделей машинного обучения «Сбераналитика» развивает инструмент для девелоперов, управляющих компаний и владельцев торгов