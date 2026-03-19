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Сбер Сбер2В ТОТ Технологии Отраслевой Трансформации СберАналитика

Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика

''СберАналитика'' — компания, помогающая бизнесу и государственным структурам принимать обоснованные решения на основе больших данных. Ключевые направления деятельности включают социально-демографические исследования, оценку рыночной стоимости недвижимости и ритейл-аудит. 

Исследования СберАналитики строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 106 млн покупателей и 6 млн юрлиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учётом их отраслевой и региональной специфики. Применение собственных запатентованных алгоритмов обработки информации (NN 2766156, 2766548, 2767465, 2770568, 2771000) и моделей машинного обучения обеспечивает высокую точность и широкое покрытие сервиса.

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19.03.2026 «СберАналитика» и «СберКорус»: почти 40% российских компаний используют BI-решения

Эксперты «СберАналитики» и «СберКорус» представили результаты исследования использования систем бизнес-аналитики (BI) в российских компаниях. В опросе приняли участие 1147 наёмных сотрудников в возрасте

15.05.2025 Как УЦСБ помог «СберАналитике» ускорить реагирование на инциденты ИБ на 90% благодаря R-Vision SOAR

анными в этих операциях подразделениями, команда Центра кибербезопасности УЦСБ внедрила в компании «СберАналитика» систему оркестрации, автоматизации и реагирования на инциденты ИБ российского

16.04.2025 На 90% быстрее. УЦСБ помог «СберАналитике» сократить время реагирования на инциденты ИБ

ертизой в создании, модернизации и обслуживании ИТ-инфраструктуры, внедрил SOAR-систему в компании «СберАналитика». Об этом CNews сообщили представители УЦСБ. SOAR-система от российского разраб
14.03.2025 «СберАналитика» и «Работа.ру» назвали сферы с наибольшим ростом заработных плат в 2024 году

Согласно данным «СберАналитики», в обрабатывающих отраслях доходы работников росли быстрее всего — на 24,1% по сравнению с 2023 г., достигнув отметки в 89,6 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Сб
16.01.2025 Опрос «СберАналитики»: 82% российских компаний ведут бизнес-аналитику на отечественных BI-платформах

й и организаций продолжают работать на иностранных BI-платформах (Business Intelligence — комплекс инструментов, методик и технологий для сбора, обработки и анализа данных). Таковы результаты опроса «СберАналитики», проведённого среди ИТ-директоров компаний России в ноябре 2024 г. Опрос показал: сейчас 82% предприятий ведут бизнес-аналитику на отечественных платформах — год назад таких было
21.10.2024 «СберАналитика»: за год молодежь в России начала зарабатывать на 20% больше

Эксперты «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру» изучили рынок труда за первое полугодие 2024 г. и выяснили средний размер заработной платы по социально-демографическим характеристикам, а также узнали о за
16.04.2024 «СберАналитика» и «Работа.ру» выяснили средний размер заработной платы в стране

Эксперты «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру» изучили рынок труда за 2023 г. и выяснили средний размер
01.03.2023 «Сбераналитика» поможет российскому бизнесу упростить работу с данными

«Сбераналитика» запустила «Платформу BI» (business intelligence, бизнес-аналитика) для система
23.11.2022 «Сбераналитика» с помощью ИИ помогает девелоперам адаптироваться к новым условиям

С помощью моделей машинного обучения «Сбераналитика» развивает инструмент для девелоперов, управляющих компаний и владельцев торгов
14.11.2022 «Сбераналитика» запустила новый сервис «Сберимпульс. Подбор B2B клиентов»

«Сбераналитика» запустила новый сервис для максимизации продаж бизнеса — «Сберимпульс. Подбор


Публикаций - 61, упоминаний - 80

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 100 13
R-Vision - Р-Вижн 255 10
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 137 9
9412 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 44 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15416 8
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 8
Diasoft - Диасофт 1105 7
Терн ГК - Tern Group 80 7
РСХБ Интех - RSHB Intech 87 7
ФинГрад - FinGrad 48 6
Picvario - Пикварио 21 6
Аусферр ИТЦ 44 6
МегаФон 10521 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 610 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1691 6
Ланит Интеграция 218 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 757 6
Polymedia - Полимедиа 158 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 413 6
Газинформсервис - ГИС 476 6
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 6
Hoff Tech - Хофф Тех 46 5
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 227 5
Ростелеком 10781 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2122 5
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 103 5
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 115 5
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 55 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 335 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 424 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 49 3
ИАС Диджитал 7 3
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 112 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1361 3
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 259 3
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 135 2
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 30 2
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 59 2
Сбер - Сбер2В - Doma.ai - ДОМА - цифровая платформа по автоматизации управления недвижимостью 30 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8669 41
Кофемания 85 10
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 204 9
Алроса АК - Алмазы России — Саха 284 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 537 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 606 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 613 8
Sokolov - Лакса Трейдинг 83 7
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 72 6
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 6
Savina Legal - Савина Лигал 15 6
РЖД - Российские железные дороги 2054 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 6
ВТБ - Почта Банк 511 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 6
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 190 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 528 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 579 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 294 6
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 6
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 137 6
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 208 6
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 6
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 6
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 38 5
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 5
Cotton Club - Коттон Клаб 30 5
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 38 5
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 31 5
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 5
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 57 5
ГПБ - Газпромбанк 1250 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2878 5
Альфа-Банк 1953 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 232 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 5
Северсталь ПАО - Severstal 612 5
ФосАгро 170 5
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Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 140 6
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RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 169 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 234 2
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Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 235 2
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 35 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 313 1
RooX UIDM 53 1
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FanRuan - FineBI 30 1
Xiaomi Redmi C - серия смартфонов 50 1
UDV group - КИТ - UDV SOAR - UDV ePlat4m SOAR - UDV ePlat4m КИИ - UDV ePlat4m Pass 8 1
Карташов Станислав 26 12
Шадаев Максут 1197 10
Галкин Николай 138 10
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Козицкий Денис 8 8
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Федечкин Эдуард 57 7
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Ульянов Николай 173 7
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Шаев Виталий 59 6
Ершов Антон 7 6
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