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Сбер Сбер2В ТОТ Технологии Отраслевой Трансформации СберАналитика
''СберАналитика'' — компания, помогающая бизнесу и государственным структурам принимать обоснованные решения на основе больших данных. Ключевые направления деятельности включают социально-демографические исследования, оценку рыночной стоимости недвижимости и ритейл-аудит.
Исследования СберАналитики строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 106 млн покупателей и 6 млн юрлиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учётом их отраслевой и региональной специфики. Применение собственных запатентованных алгоритмов обработки информации (NN 2766156, 2766548, 2767465, 2770568, 2771000) и моделей машинного обучения обеспечивает высокую точность и широкое покрытие сервиса.
СОБЫТИЯ
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|19.03.2026
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«СберАналитика» и «СберКорус»: почти 40% российских компаний используют BI-решения
Эксперты «СберАналитики» и «СберКорус» представили результаты исследования использования систем бизнес-аналитики (BI) в российских компаниях. В опросе приняли участие 1147 наёмных сотрудников в возрасте
|15.05.2025
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Как УЦСБ помог «СберАналитике» ускорить реагирование на инциденты ИБ на 90% благодаря R-Vision SOAR
анными в этих операциях подразделениями, команда Центра кибербезопасности УЦСБ внедрила в компании «СберАналитика» систему оркестрации, автоматизации и реагирования на инциденты ИБ российского
|16.04.2025
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На 90% быстрее. УЦСБ помог «СберАналитике» сократить время реагирования на инциденты ИБ
ертизой в создании, модернизации и обслуживании ИТ-инфраструктуры, внедрил SOAR-систему в компании «СберАналитика». Об этом CNews сообщили представители УЦСБ. SOAR-система от российского разраб
|14.03.2025
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«СберАналитика» и «Работа.ру» назвали сферы с наибольшим ростом заработных плат в 2024 году
Согласно данным «СберАналитики», в обрабатывающих отраслях доходы работников росли быстрее всего — на 24,1% по сравнению с 2023 г., достигнув отметки в 89,6 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Сб
|16.01.2025
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Опрос «СберАналитики»: 82% российских компаний ведут бизнес-аналитику на отечественных BI-платформах
й и организаций продолжают работать на иностранных BI-платформах (Business Intelligence — комплекс инструментов, методик и технологий для сбора, обработки и анализа данных). Таковы результаты опроса «СберАналитики», проведённого среди ИТ-директоров компаний России в ноябре 2024 г. Опрос показал: сейчас 82% предприятий ведут бизнес-аналитику на отечественных платформах — год назад таких было
|21.10.2024
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«СберАналитика»: за год молодежь в России начала зарабатывать на 20% больше
Эксперты «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру» изучили рынок труда за первое полугодие 2024 г. и выяснили средний размер заработной платы по социально-демографическим характеристикам, а также узнали о за
|16.04.2024
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«СберАналитика» и «Работа.ру» выяснили средний размер заработной платы в стране
Эксперты «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру» изучили рынок труда за 2023 г. и выяснили средний размер
|01.03.2023
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«Сбераналитика» поможет российскому бизнесу упростить работу с данными
«Сбераналитика» запустила «Платформу BI» (business intelligence, бизнес-аналитика) для система
|23.11.2022
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«Сбераналитика» с помощью ИИ помогает девелоперам адаптироваться к новым условиям
С помощью моделей машинного обучения «Сбераналитика» развивает инструмент для девелоперов, управляющих компаний и владельцев торгов
|14.11.2022
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«Сбераналитика» запустила новый сервис «Сберимпульс. Подбор B2B клиентов»
«Сбераналитика» запустила новый сервис для максимизации продаж бизнеса — «Сберимпульс. Подбор
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Карташов Станислав 26 12
|Шадаев Максут 1197 10
|Галкин Николай 138 10
|Желтухин Вадим 71 8
|Козицкий Денис 8 8
|Нестеров Алексей 174 8
|Оберемок Надежда 45 7
|Аникин Дмитрий 68 7
|Кудашев Михаил 44 7
|Абакумов Евгений 226 7
|Панченко Иван 190 7
|Федечкин Эдуард 57 7
|Кирьянова Александра 165 7
|Ульянов Николай 173 7
|Урусов Виктор 157 7
|Петухов Антон 62 7
|Калякин Павел 79 6
|Денисов Анатолий 57 6
|Распопов Алексей 49 6
|Харитонов Вадим 43 6
|Шмаков Антон 72 6
|Пирогова Ирина 31 6
|Шаев Виталий 59 6
|Ершов Антон 7 6
|Григоренко Вадим 57 6
|Теняев Семен 14 6
|Аксенов Олег 62 6
|Чернаков Ростислав 12 6
|Милованов Андрей 46 6
|Солдатенкова Ксения 41 6
|Белан Иван 41 6
|Желнова Алина 42 6
|Артюхов Сергей 65 6
|Евсеев Артем 51 6
|Суровец Дмитрий 112 6
|Натрусов Артем 312 6
|Чаркин Евгений 317 6
|Глазков Александр 151 6
|Попов Анатолий 153 6
|Малышев Сергей 99 6
|РАН - Российская академия наук 2086 5
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 213 5
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1410 2
|Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 54 2
|НИУ ВШЭ - ФКН - ИИиЦН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 30 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 1
|МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 111 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 351 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 714 1
|Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 87 1
|Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 44 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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