Россияне назвали топ причин для увольнения

Сервис «Работа.ру» и «СберАналитика» провели исследование и узнали, по каким причинам россияне уходят от работодателя. В исследовании приняли участие более 3500 пользователей сервиса из всех регионов России. Об этом CNews сообщили представители «СберАналитики».

35% опрошенных россиян поделились, что главной причиной увольнения с предыдущего места работы была неготовность работодателя повышать зарплату. 34% отметили профессиональное выгорание, стресс или состояние здоровья. 24% ответов приходятся на отсутствие карьерного роста.

18% респондентов поделились, что у них были конфликты с коллегами и начальством. 17% предпочти уделять больше времени семье и личной жизни. Еще 12% участников исследования отметили желание работать рядом с домом, а 6% — переехать в другой город или страну.

8% опрошенных россиян никогда не увольнялись, а 16% опрошенных в варианте «Другое» отметили такие причины: закрытие фирмы, уступка рабочего места своему ученику, переработки и др.

Участники опроса в возрасте 18-34 лет чаще всего увольнялись из-за профессионального выгорания, стресса или состояния здоровья (48%), отсутствия карьерного роста (31%) и неготовности работодателя повышать зарплату (29%). Топ причин ухода среди респондентов 35-49 лет: неготовность работодателя повышать зарплату (37%), профессиональное выгорание, стресс или состояние здоровья (36%) и отсутствие карьерного роста (26%). У поколения старше 50+ лет в топе те же причины увольнения, что и у респондентов 35-49 лет (35%, 23% и 18% соответственно).

Эксперты «СберАналитики» выяснили, что среди тех, кто переходят на новое место по тому же профилю, работники образования (69%), здравоохранения (63%), финансов (59%) и государственного управления (58%). Также аналитики установили, что переходы из социального и государственного секторов ограничиваются смежными отраслями, например, из образования в организации культуры и спорта или из учреждений здравоохранения в образование. При этом средний прирост по заработной плате для этой группы не превышает в среднем 10%.

Иная ситуация обстоит у сотрудников в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере услуг, транспортировке и хранении. Чаще всего они переходят в компании в сфере обрабатывающей промышленности. Именно эта отрасль сталкивается с основными задачами по замещению импорта и формирования технологического суверенитета. Новые сотрудники в «синих воротничках» получают существенную прибавку к заработной плате — порядка 30%.

Примечательно, что около трети сотрудников, ранее работавших в ИТ-компаниях, перешли в финансовый сектор. В первую очередь, сюда относятся бывшие работники компаний, занятых разработкой программного обеспечения. Это связано с активным развитием финтеха, а также созданием цифровых экосистем вокруг финансовых институтов. Прирост по уровню заработной платы для данной группы составляет около 19,5%.

Исследование проводилось с помощью аналитической панели «Мониторинг экономики регионов».

Исследования «СберАналитики» строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 109 млн покупателей и 7,7 млн юрлиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учетом их отраслевой и региональной специфики.