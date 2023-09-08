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Ритейл Интернет Розница
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Сбербанк: доля интернет-торговли в России достигла 12%

За семь месяцев 2023 г. онлайн-продажи в России выросли на 1 процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 12% от общего товарооборота. К такому выводу пришли эксперты «Сбераналитики».

Исследование показало, что интернет-торговля росла вдвое быстрее, чем рынок в целом. В первом квартале 2023 г. онлайн-продажи увеличились на 14%, во втором — на 27%, а за июль — на 24%. При этом в целом рынок вырос на 7, 14 и 10% соответственно.

Две трети онлайн-продаж в этом году составил оборот маркетплейсов. Их доля за год увеличилась на 4 процентных пункта. На маркетплейсах покупает каждый второй россиянин, причём половина из них пользуется сразу несколькими площадками.

Доля интернет-торговли увеличилась практически по всем товарам. Наибольший прирост отмечен в категориях «Одежда, обувь и аксессуары» (+5%) и «Красота и здоровье» (+4%). Падение онлайн-продаж наблюдается только в автомототехнике. Максимальная доля онлайн-оборота сохраняется в таких категориях, как «Электроника и бытовая техника» (44%), «Красота и здоровье» (34%), «Одежда, обувь и аксессуары» (30%).

Больше всего онлайн-продажи выросли в Забайкальском крае и на Алтае (+50%), Бурятии (+48%), Ингушетии (+45%), Кабардино-Балкарии (+45%) и Амурской области (+43%). Для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге прирост оказался меньше, чем в целом по России (+21%), и составил 14 и 15% соответственно. По мнению экспертов «Сбераналитики», такие показатели можно объяснить тем, что в этих городах уровень интернет-торговли изначально был высоким.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера
бизнес-коммуникации

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка, сказал: «Исследования «Сбераналитики» показывают, как меняется поведение потребителя, и помогают бизнесу находить новые точки роста и подстраиваться под спрос покупателей, наращивая продажи и выручку. Результаты этого аналитического исследования подтвердили тенденцию последних лет: россияне всё больше переключаются с офлайн на онлайн-покупки, и интерес к маркетплейсам продолжает расти».

Исследования «Сбераналитики» строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 106 млн покупателей и 6 млн юрлиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учётом их отраслевой и региональной специфики. Применение собственных запатентованных алгоритмов обработки информации (NN 2766156, 2766548, 2767465, 2770568, 2771000, 2795902) и моделей машинного обучения обеспечивает высокую точность и широкое покрытие сервиса.

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