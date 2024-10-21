«СберАналитика»: за год молодежь в России начала зарабатывать на 20% больше

Эксперты «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру» изучили рынок труда за первое полугодие 2024 г. и выяснили средний размер заработной платы по социально-демографическим характеристикам, а также узнали о зарплатных ожиданиях россиян в конце 2024 г.

Так, эксперты «СберАналитики» установили, что в 2024 г. зарплаты сотрудников в возрасте от 55 до 64 лет выросли на 8% по сравнению с началом 2023 г. и на 9,5% по сравнению с началом 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «СберАналитики».

При этом больше всего зарабатывают работники в возрасте от 35 до 44 лет — в среднем 90,9 тыс. руб. — это на 12,6% больше, чем год назад. Аналитики отмечают, что сохраняется тенденция роста зарплат у людей в возрасте от 25 до 34 лет. За год она выросла на 17,3% — до 85,4 тыс. руб. И если динамика сохранится, то в течение пары лет это может привести к выравниванию уровня оплаты с категорией работников 35-44 лет.

Активнее всего работодатели повышают зарплаты молодежи в возрастной группе 18-24 года. Здесь показатель вырос на 20,6% — до 57,4 тыс. руб. Согласно исследованию «Работа.ру», работодатели ценят молодых сотрудников за желание работать, гибкость ума и креативность, наличие практики, знание актуальных трендов и быструю способность к адаптации. Кроме того, они отмечают энергичность и целеустремленность молодежи, желание учиться и оптимизм. Для старшей возрастной группы (55+) главными преимуществами, по мнению работодателей, оказались ответственное отношение к работе (60,0%), большой опыт (59,0%) и высокий уровень квалификации (56,0%).

По данным исследования сервиса «Работа.ру», среди более 3500 соискателей из всех регионов России, пожелания по заработной плате коррелируются в зависимости от возраста россиян.

Зарплатные ожидания в размере 105 тыс. руб. в месяц на конец 2024 г. наблюдаются среди россиян от 19 до 29 лет. 139 тыс. руб. — желаемая зарплата у россиян в возрасте от 30 до 39 лет.

Россияне в возрастном диапазоне 40-49 лет хотели бы зарабатывать 135 тыс. руб. Россияне в возрасте старше 50 лет рассчитывают получать 129 тыс. руб.

Больше всего вакансий для выпускников вузов без опыта работы зафиксировали в промышленности, строительстве, недвижимости и продажах. Также часто молодым соискателям предлагают работу курьерами, промоутерами, продавцами и кассирами. Интерес к начинающим специалистам у работодателей связан с кадровым дефицитом, считают эксперты. В такой ситуации растить будущих сотрудников приходится со школьной скамьи.

Исследование «СберАналитики» было проведено с помощью аналитической панели «Мониторинг экономики регионов» за первое полугодие 2024 г.