83% россиян знают о криптовалютах

83% россиян знакомы с термином «криптовалюта», из них каждый третий планирует завести для нее кошелек. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Исследование «СберАналитики» показывает, что сегодняшняя легализация российского крипторынка отвечает запросу россиян на понятные и безопасные решения на базе криптоактивов. 43% опрошенных, знакомых с криптовалютами, хотели бы иметь безопасный, удобный и легальный российский криптокошелёк. Люди хотят работать с цифровыми активами и иметь ясные правила игры. Именно поэтому Сбер развивает продукты, которые соответствуют принципам надежности и правовой легитимности. Мы уже предлагаем доступ к крипторынку через регулируемые инструменты — без прямого владения криптоактивами. Наши решения дают возможность инвестировать как на корзину BTC и ETH, так и на отдельные криптовалюты, оставаясь в правовом поле. Следующая задача — превратить технологический потенциал в повседневные, доверенные сервисы, которые будут работать на благо пользователей».

Треть (33%) россиян, которые знакомы с криптовалютой, планируют завести для неё кошелёк. Уже владеют им 24%, а регулярно используют только 5%. Каждый пятый (19%) уже покупал криптовалюту, 41% респондентов интересовались покупкой, но отказались от хранилища для виртуальных денег. Главными причинами отказа стали неясность законов и нехватка средств. Чаще всего криптовалюту используют для инвестиций или хранения денег (33%). На платежи за товары и услуги её направляют 9%, а на международные переводы — 7%.

Самыми важными функциями такого кошелька россияне считают покупку или продажу криптовалют и цифровых активов (53%), а также проверку операций на безопасность и законность и оценку реальной стоимости криптоактива (по 22%). Еще 21% опрошенных отмечают конфиденциальную отправку транзакций в сеть блокчейн.

Отношение к криптовалютам остаётся настороженным. 52% не доверяют этому инструменту, еще 42% доверяют частично. Молодежь относится к цифровым деньгам увереннее. Так, среди 25–34-летних 32% ценят возможность заработка, 20% — независимость от банков, а 14% — анонимность. 12% опрошенных отмечают скорость и удобство переводов. Люди старше 45 лет чаще опасаются мошенничества (54%), нестабильности курса (34%), сложности использования (38%) и отсутствия регулирования (27%).

Интерес к блокчейну тоже высок. 38% тех, кто знаком с криптовалютой, знают и о блокчейн-технологиях. Более половины (56%) из них считают важным государственное регулирование цифровых активов. 60% респондентов поддерживают развитие государственных блокчейн-проектов, например, электронных паспортов и медкарт, а 22% считают это неважным. Главным преимуществом технологии пользователи видят защиту личной информации (53%), прозрачность финансовых сделок (27%) и удобство расчётов (19%). 34% стремятся постоянно обновлять знания о блокчейне, а 52% готовы знакомиться с темой время от времени.

При этом только каждый второй россиянин (52%) слышал что-либо о ЦФА, но не уверен в их определении. Чётко понимают, что это такое и чем ЦФА отличаются от криптовалют, только 15% опрошенных. Блокчейн как технологию хорошо понимают лишь 9% респондентов. Еще 36% имеют о ней приблизительное представление. 37% опрошенных слышали слово, но не понимают сути. 12% участников опроса не слышали о блокчейне ничего, а 5% респондентов затруднились дать ответ.

Исследование «СберАналитики» проводилось в ноябре 2025 г. по всей России на основе опроса в аналитической панели «Качественные и количественные исследования». Объем выборки составил 1,295 тыс. человек с репрезентативными квотами по федеральным округам, возрасту и полу.



