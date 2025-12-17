В 2025 году россияне все чаще покупали еду и оплачивали путешествия в онлайне

Российский рынок онлайн-покупок уверенно растет. За 11 месяцев 2025 г. число покупателей в интернет-магазинах и приложениях (без учета маркетплейсов) выросло на 16% по сравнению с тем же периодом 2024 г. При этом потребительские привычки и структура трат продолжает меняться. Такие результаты показало исследование «СберАналитики». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Быстрее всего увеличивается доля онлайн-покупок из продовольственных магазинов. Сегодня на заказы продуктов приходится четверть всех онлайн-расходов (24%), причём за год доля этой категории выросла на 4,6 процентных пункта. Вторая по объему трат категория — услуги (18%). Здесь лидерами спроса стали турагентства (4%) и образовательные учреждения (4%). Замыкают тройку лидеров непродовольственные магазины: пользователи чаще всего оплачивали онлайн товары для строительства и ремонта (4%), одежду и аксессуары (3%), бытовую технику и электронику (2%).

Самые крупные онлайн-покупки связаны с планированием поездок. Средний чек в турагентствах — 19,2 тыс. руб., на авиабилеты — 18,4 тыс., а на бронирование отелей — 12,4 тыс. Высокий средний чек также характерен для мебели и предметов интерьера — 15,2 тыс. руб., бытовой техники и электроники — 7,9 тыс.

Большинство покупателей интернет-магазинов — женщины (57%). На них пришлось 53% онлайн-трат. Наиболее «женскими» категориями по доле расходов стали товары для красоты и здоровья (87%), хобби и увлечения (79%), канцтовары (74%), благотворительные ассоциации (74%) и домашние животные (73%). Мужчины лидируют в тратах, связанных с автотранспортом: запчасти и аксессуары (85%), аренда авто (77%), автодилеры (77%), топливо и автосервис (68%).

Ядром платежеспособной аудитории стали люди в возрасте 35–44 лет — на их долю приходится 39% всех онлайн-трат, они составляют 37% от всех покупателей. При этом молодёжь от 18 до 24 лет отвечает за треть (33%) всех потраченных сумм. Наиболее активны они в категориях аренды автотранспорта (53% трат совершает молодежь 18–34 лет) и при заказе фастфуда (51%).

География среднего чека отражает экономическое разнообразие регионов. Самые высокие средние суммы за онлайн-покупку зафиксированы в Чукотском автономном округе (1,733 тыс. руб.), Москве (1,561 тыс. руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (1,455 тыс. руб.), Ненецком автономном округе (1,43 тыс. руб.), Мурманской области (1,393 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (1,37 тыс. руб.), Московской области (1,362 тыс. руб.), Камчатском крае (1,345 тыс. руб.), Магаданской области (1,282 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском автономном округе (1,232 тыс. руб.).

Исследование «СберАналитики» подготовлено с помощью аналитической панели «Мониторинг экономики регионов» и основано на агрегированной и обезличенной информации о потребностях 111 млн покупателей и семи млн юридических лиц. Также используются данные из более чем 70 внутренних и внешних источников. Это позволяет детально анализировать разные рынки с учетом их отраслевых и региональных особенностей.



