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«Сбераналитика» запустила новый сервис «Сберимпульс. Подбор B2B клиентов»

«Сбераналитика» запустила новый сервис для максимизации продаж бизнеса — «Сберимпульс. Подбор B2B клиентов». Он помогает крупным и средним компаниям быстрее находить новых клиентов и поставщиков и закрывать сделки.

Сервис решает задачу подбора контрагентов-юрлиц с помощью технологий искусственного интеллекта, которые анализируют деятельность 6 млн юрлиц и идентифицируют 11 млн агрегированных B2B-операций ежемесячно. Каталог сервиса состоит из более чем 200 видов бизнеса и 4 тыс. видов продукции. Помимо собственной базы знаний, используются также данные госзакупок и информация из открытых источников.

Сервис представляет наибольшую ценность для предприятий, работающих в сферах промышленности, оптовой торговли и электронной коммерции, строительства, производства и продажи стройматериалов, добычи и переработки полезных ископаемых. Продукт полезен для собственников бизнеса, коммерческих директоров, сотрудников отдела продаж, клиентских менеджеров и менеджеров по развитию бизнеса.

Одной из первых «Сберимпульс. Подбор B2B клиентов» подключила компания «Северсталь», которой сервис помог отказаться от услуг внешнего контактного центра и повысить конверсию в 5 раз до 4%.

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка, сказал: «Сбераналитика» позволяет бизнесу находить новых покупателей и поставщиков на текущих рынках присутствия, оценить перспективы расширения географии продаж и выхода в новые продуктовые ниши, а также снизить зависимость от посредников и выйти на конечных покупателей своей продукции в сегменте B2B. В результате наши клиенты отказываются от услуг внешних контактных центров и экономят деньги, в несколько раз повышая при этом конверсию продаж. «Сберимпульс. Подбор B2B клиентов» — это отличный инструмент для увеличения оборотов и развития бизнеса».

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«Сбераналитика» не раскрывает персональные данные физических и юридических лиц или какой-либо иной личной и коммерческой информации. Сервис анализирует массив обезличенных данных из собственных и открытых источников. На выходе клиент также получает рейтинг каждого потенциального контрагента с учётом прогнозируемого объёма, частоты потребления/поставки продукции, который характеризует степень его привлекательности. Поиск можно задать по ключевым словам, периоду анализа продаж/закупок, их сумме и частоте, регионам, виду бизнеса и размеру выручки. Из поиска можно исключить известные компании и те, с которыми предприятие уже работает.

«Сберимпульс. Подбор B2B-клиентов» поставляется и как готовое решение, и в версии под заказ клиента в зависимости от потребностей и возможностей клиента. С подробным форматом получаемых аналитических данных можно ознакомиться на странице продукта на «Сбераналитике».

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