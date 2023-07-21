«Dатару» и УЦСБ стали партнерами

«Dатару» и Уральский центр систем безопасности (УЦСБ) заключили партнерское соглашение. Клиентам УЦСБ станут доступны серверное и сетевое оборудование, СХД, решения для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений от российского производителя. Оборудование «Dатару» встраивается в текущую ИТ-инфраструктуру заказчиков, в том числе на базе зарубежных продуктов, а производитель оказывает услуги сервисного обслуживания и технической поддержки на территории России. Об этом CNews сообщили представители «Dатару».

Уральский центр систем безопасности занимается проектированием, разработкой, внедрением и сервисной поддержкой базовых инфраструктурных элементов — в том числе ИБ-решений, инженерно-технических систем охраны, центров обработки данных. Системный интегратор специализируется на построении и модернизации надежной ИТ-инфраструктуры для крупных отечественных предприятий и организаций.

Благодаря сотрудничеству с компанией «Dатару» клиенты УЦСБ получат доступ к широкой линейке аппаратного обеспечения, предназначенного для работы с высоконагруженными СУБД и бизнес-приложениями, а также проектов, связанных с виртуализацией, консолидацией данных и внедрением искусственного интеллекта. Продукты компании совместимы как с российским, так и с зарубежным аппаратным и программным обеспечением и легко встраиваются в уже работающую ИТ-инфраструктуру.

Оборудование «Dатару» подходит для крупных компаний и для госсектора, где остро стоит вопрос перехода на импортонезависимые решения. Продукты «Dатару» могут быть поставлены в сжатые сроки со складов в Москве. При этом команда производителя обеспечивает полноценную техническую поддержку оборудования на территории России на всех уровнях, включая компонентный.

«Нашими заказчиками являются преимущественно крупные промышленные предприятия, финансовые учреждения и государственные структуры, для которых бесперебойная работа ИТ-инфраструктуры критически важна. В связи с этим актуальным стал вопрос подбора для наших заказчиков надежного российского производителя имортонезависимого оборудования, которое легко встраивается в любую готовую ИТ-инфраструктуру, в том числе на базе зарубежных технологий. Мы уверены, что партнерство с «Dатару» будет способствовать развитию данного направления нашего бизнеса», — сказал Сергей Таскин, ведущий пресейл-инженер УЦСБ.

«УЦСБ всего за 15 лет вырос из небольшого регионального интегратора в крупного игрока федерального уровня, работающего с ключевыми предприятиями страны — в том числе объектами КИИ. Мы высоко ценим и разделяем стремление компании развиваться. Поэтому верим, что наше сотрудничество будет долгосрочным и крайне плодотворным», — отметила Екатерина Золотарева, директор по работе с партнерами «Dатару».

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«Dатару» — российский производитель серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Компания предоставляет комплексные решения под конкретные задачи заказчиков крупного промышленного и производственного сектора, финансовых учреждений, государственных структур.