Индексная книга (каталог) CNews*
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Япония Ибараки
СОБЫТИЯ
Публикаций - 13, упоминаний - 13
Япония и организации, системы, технологии, персоны:
|Japan Post Holdings - Japan Post Service - Japan Post Network - Почта Японии - Государственная почтовая служба Японии 9 1
|Phys.org 973 4
|NE Asia Online 313 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11600 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 551 1
|DigiTimes - Издание 1334 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6132 1
|NPD DisplaySearch 285 1
|ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
|TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 40 2
|KEK - High Energy Accelerator Research Organization - 高エネルギー加速器研究機構 - Kō Enerugī Kasokuki Kenkyū Kikō 3 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478282, в очереди разбора - 724326.
Создано именных указателей - 202572.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478282, в очереди разбора - 724326.
Создано именных указателей - 202572.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.