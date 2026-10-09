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Япония Ибараки

СОБЫТИЯ


09.10.2026 Хакеры парализовали крупного инвестороа Intel, ARM и ChatGPT, полтысячи компаний и местные власти Японии 1
31.10.2013 Официально: Ведущий производитель плазменных ТВ закрывает бизнес 1
18.03.2011 «Почта России» предупредила о возможных сбоях в почтовом сообщении с Японией 1
16.08.2006 "Воскрешение" мамонтов: мнения разделились 1
16.08.2006 "Воскрешение" мамонтов: мнения разделились 1
02.03.2006 Мощнейший суперкомпьютер получили японские физики 1
02.03.2006 Мощнейший суперкомпьютер получили японские физики 1
16.12.2004 Matsushita удвоит производство плазменных панелей 1
24.06.2004 Renesas утроит продажи в Китае 1
12.11.2003 Toshiba и Matsushita прекращают производство ЭЛТ в Японии 1
29.08.2000 Canon планирует увеличить объемы производства 200 мм/300 мм эксимерных лазерных сканеров 1
27.12.1999 Японская компания Hitachi и тайваньская United Microelectronics создают совместную производственную линию 1
29.12.1998 Hitachi намерена ускорить реструктуризацию бизнеса по производству микрочипов 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Япония и организации, системы, технологии, персоны:

Hitachi - Хитачи 1503 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 3
IBM - International Business Machines Corp 9719 2
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 122 1
LG Electronics 3747 1
Toshiba Corporation 2987 1
Samsung Electronics 11147 1
UMC - United Microelectronics Corporation 339 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 1
ФОРС - Центр разработки 711 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
Canon 1444 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1714 1
Россети Ленэнерго 1699 2
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 1
Почта России ПАО 2395 1
Japan Post Holdings - Japan Post Service - Japan Post Network - Почта Японии - Государственная почтовая служба Японии 9 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7583 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1857 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3816 1
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13381 1
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 400 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23961 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54893 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35945 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13135 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 1015 1
Электроника - PDP - Plasma Display Panel - Плазменная панель - Газоразрядный экран - Плазменный телевизор 220 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6637 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29926 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8908 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13824 1
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
Ogura Atsuo - Огура Ацуо 2 2
Mazur Peter - Мазур Петер 2 2
Япония 13856 10
США - Теннесси 126 2
Китай - Шанхай 840 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2915 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 796 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55109 2
Япония - Хоккайдо 33 1
Сингапур - Республика 1969 1
Азия - Азиатский регион 5958 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19389 1
Россия - РФ - Российская федерация 168657 1
Япония - Хонсю - Тохоку - Ивате - Мориока 13 1
Япония - Хонсю - Тохоку - Мияги 8 1
Япония - Хонсю - Тохоку - Ямагата 9 1
Тихий океан - Японские острова - Японский архипелаг - Кюсю 37 1
Япония - Хиого, Хёго - Амагасаки 10 1
Китай - Пекин - Beijing 1110 1
Япония - Токио 1022 1
Китай - Тайвань 4289 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54152 4
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 769 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1330 2
Физика - Physics - область естествознания 2972 2
Зоология - наука о животных 2916 2
Астрономия - Космос - Космические лучи 54 2
Физика высоких энергий - Элементарная частица - Elementary particle 107 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 586 2
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 105 2
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 143 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6279 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18429 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1395 1
Йена - денежная единица Японии 503 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2402 1
Phys.org 973 4
NE Asia Online 313 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11600 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 551 1
DigiTimes - Издание 1334 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6132 1
NPD DisplaySearch 285 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 40 2
KEK - High Energy Accelerator Research Organization - 高エネルギー加速器研究機構 - Kō Enerugī Kasokuki Kenkyū Kikō 3 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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