Новый сверхдешевый процессор AMD победил Intel по цене и производительности

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Из всех орудий по мейнстрим-сегменту

Компания AMD объявила о начале поставок новых недорогих процессоров AMD Athlon 3000G для настольных систем массового сегмента. Впервые чип официально «засветился» в рамках анонса высокопроизводительных процессоров AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X, однако сегодня компания объявила о старте его массовых поставок, а также подтвердила «рекомендованную» цену от $49 для розницы.

Процессор Athlon 3000G выполнен на базе двух вычислительных ядер с поддержкой четырех вычислительных потоков, а также интегрированной графики Radeon Vega 3. Впервые для чипов семейства Athlon на базе архитектуры Zen процессор AMD Athlon 3000G получил разблокированный множитель. Это означает возможность дополнительного разгона штатными средствами системы. Кроме того, новинка также получила улучшенные тактовые частоты графики.

В рамках анонса AMD предоставила собственные бенчмарки, где Athlon 3000G демонстрирует более высокую производительность в играх с разрешением экрана 720p по сравнению с популярным для этого сегмента чипом Intel Pentium G5400 по цене $73. В частности, чип AMD показал до 55% большее число кадров в секунду на ряде тестовых игр.

Процессор AMD Athlon 3000G

Независимые тестеры уже проверили возможности разгона процессора Athlon 3000G, а также подтвердили его действительно высокую производительность.

Технические особенности Athlon 3000G

Процессор Athlon 3000G, по аналогии со своим предшественником Athlon 200GE обладает двумя вычислительными ядрами с поддержкой четырех вычислительных потоков. Использование архитектуры Zen 1.0 в улучшенной версии Zen+ с нормами производства по нормам 14 нм техпроцесса позволило поднять тактовую частоту ядер Athlon 3000G до 3,4 ГГц (с 3,2 ГГц у предшественника).

Процессор Athlon 200GE поставляется с фиксированным множителем, и отсутствие возможности дополнительного разгона расстраивает пользователей, особенно с системами бюджетного класса. По просьбе ряда партнеров AMD приняла решение разблокировать множитель у нового Athlon 3000G, так что в режиме разгона он поддерживает значительно более высокие частоты.

Чип оснащен 192 КБ кэш-памяти L1, 1 МБ кэш-памяти L2 и 4 МБ кэш-памяти L3. В Athlon 3000G по аналогии с предшественником интегрирован графический ускоритель Radeon Vega 3 с тремя графическими ядрами и тактовой частотой 1,1 ГГц (1,0 ГГц у предшественника).

Athlon 3000G в официальных бенчмарках AMD

Как и Athlon 200GE, новый Athlon 3000G принадлежит к классу решений с энергопотреблением до 35 Вт и полностью совместим с нынешним поколением системных плат с процессорным разъемом AM4 и двухканальной памятью DDR4 до 2667 МГц.

Разгон Athlon 3000G в официальных бенчмарках AMD

По аналогии с Athlon 200GE, новый процессор Athlon 3000G ориентирован на класс так называемых «действительно играбельных» (True Playable) игр с качеством 720p, в который входит большинство рекомендованных eSports игр, таких как Fortnite Rocket League и др.

Что показали первые тесты и сравнения

Специалисты китайского портала MyDrivers провели сравнение возможностей нового Athlon 3000G с процессором Intel Pentium Gold 5420 (прямым конкурентом считается Pentium Gold G5400, но для сравнения был взят имевшийся в наличии менее производительный чип). В Китае цена Athlon 3000G меньше чем у Intel Pentium G5420 примерно на 50 юаней (чуть больше $7).

Pentium Gold 5420 также обладает двумя вычислительными ядрами с поддержкой четырех вычислительных потоков, но с более высокими тактовыми частотами – 3,8 ГГц. Pentium Gold G5400 также имеет более высокий термопакет – до 54 Вт.

Athlon 3000G против Pentium G5420 в CPU-Z

В традиционном тесте производительности вычислительных ядер CPU-Z чип Intel ожидаемо обогнал процессор AMD на штатных частотах в многопоточном режиме (хотя и ненамного) и пришел почти вровень в однопоточном режиме. Однако стоило разогнать Athlon 3000G до 4,1 ГГц, как преимущество резко изменилось в его пользу, обеспечив на 18% более высокую производительность в многопоточном режиме.

Athlon 3000G против Pentium G5420 в wPrime

Тестирование с утилитой wPrime, относительно «дружественной» к процессорам Pentium, показало, что после разгона до 4,1 ГГц в однопоточном тесте Athlon 3000G все еще отставал, однако в многопоточном тесте сумел обогнать G5420 на 18 секунд.

Athlon 3000G против Pentium G5420 в CineBench R15

В разогнанном до 4,1 ГГц состоянии при тестировании в приложении CineBench R15 процессор AMD обогнал чип Intel в многопоточном режиме примерно на 15%.

Картина резко меняется при тестировании в приложениях с нагрузкой на графику, поскольку чип Intel оснащен интегрированной графикой HD Graphics 610, заведомо менее производительной чем Radeon Vega 3 в Athlon 3000G.

Athlon 3000G против Pentium G5420 в 3DMark Fire Strike Extreme

Так, в синтетическом тесте 3DMark Fire Strike Extreme процессор Athlon 3000G без всякого разгона набрал 676 баллов против всего 361 балла у Pentium G5420. В игровом тестировании Watching Pioneer со средним и низким уровнем эффектов при разрешении экрана 1920х1080 пикселей процессор G5420 вовсе не справился с уровнем 30 кадров в секунду, считающимся пороговым для комфортной игры, в то время как Athlon 3000G показал 34 кадра в секунду при среднем качестве и до 45 кадров в секунду при низком качестве эффектов.

Athlon 3000G в игре «Лига легенд»

В многопользовательской игре «Лига легенд» с настройками 1920х1080 пикселей с высочайшим качеством на боевой карте «человек-машина» 5V5 чип Athlon 3000G все время показывал более 60 кадров в секунду, и большую часть времени – порядка 100 кадров в секунду и более (на скриншоте – 117 fps), в то время как средний показатель Pentium G5420 составил порядка 40 кадров в секунду.