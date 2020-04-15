AMD создала «самые производительные» серверные процессоры в мире. Они дешевле аналогов Intel

2901

AMD разработала новые серверные процессоры Epyc линейки Rome 7Fx2, в которых радикально повысила тактовую частоту и объем кэш-памяти. Это позволило добиться более высокой производительности на фоне ближайших конкурентов Intel Xeon и обойти их не только по основным возможностям, но также по оснащенности современными технологиями. К тому же, новые чипы AMD оказались заметно дешевле Intel.



AMD вырвалась вперед

Компания AMD провела анонс новых серверных процессоров Epyc Rome 7Fx2, заявив, что они обладают самой высокой производительностью на одно ядро среди всех существующих серверных чипов на архитектуре x86. Такого результата, пишет Tom’s Hardware, AMD смогла добиться повышением базовой частоты процессоров на 500 МГц (0,5 ГГц) и наращиванием объема кэша третьего уровня. Новые чипы ориентированы на дата-центры, работу с базами данных и на HPC (high-performance computing).

Серия Epyc Rome 7Fx2 состоит из трех процессоров 7F32, 7F52 и 7F72 с восемью, 16 и 24 ядрами соответственно и построенных на архитектуре Zen 2. Все трио базируется на 7-нанометровом техпроцессе – производством чипов AMD занимается компания TSMC, которая, как сообщал CNews, еще не успела запустить 5-нанометровое производство.

В новых Epyc AMD сделала ставку на тактовую частоту и кэш, пожертвовав TDP

Повышение базовой частоты процессоров привело не только к росту их производительности, но и к повышению уровня тепловыделения (TDP) – если у младшей восьмиядерной модели этот параметр составляет 180 Вт, то у двух других он достигает 240 Вт.

Интерес к новым процессорам AMD, пишет ZDNet, проявили компании Dell EMC, HPE, Lenovo и Nutanix. К ним также присоединились компания Supermicro, анонсировавшая линейку blade-серверов на базе этих чипов, и IBM, готовящая серверы на их основе для своего облачного сервиса IBM Cloud.

Характеристики и цены новых процессоров

Все три новинки AMD поддерживают многопоточную обработку данных – на каждое ядро может поступать до двух потоков информации. Каждый процессор способен работать с оперативной памятью DDR4 3200 МГц объемом до 4 терабайтов и имеет по 128 линий PCI-E 4.0. Объем кэш-памяти на каждое ядро составляет 16 МБ в процессорах 7F32 и 7F52 стоимостью $2100 и $3100 соответственно и 8 МБ в модели 7F72, оцененной AMD в $2450.

Спецификации AMD Epyc Rome F7x2

Процессор Ядра/потоки TDP (Вт) Тактовая частота, ГГц Кэш-память L3, МБ Кэш-память L3 на одно ядро, МБ Стоимость, $ Epyc Rome 7F32 8/16 180 3,7 - 3,9 128 16 2 100 Epyc Rome 7F52 16/32 240 3,5 - 3,9 256 16 3 100 Epyc Rome 7F72 24/48 240 3,2 - 3,7 192 8 2 450

Источник: AMD

Сравнение с процессорами Intel

Ресурс Tom’s Hardware сравнил новые чипы AMD с моделями Intel Xeon, обладающими схожими спецификациями. По большинству параметров решения AMD опережают Intel, уступая им лишь по уровню тепловыделения.

К примеру, процессор AMD Epyc Rome 7F72 был сравнен с Intel Xeon Gold 6248R. Последний выигрывает только за счет более высокой топовой частоты (4 ГГц против 3,7 ГГц у AMD) и низкого TDP (205 Вт против 240 Вт), но стоимость его при этом выше – $2700. Кроме того, Xeon обладает существенно меньшим объемом кэша L3 – 35,75 МБ против 192 МБ у AMD.

AMD не сомневается в превосходстве новых Epyc над Xeon

Конкурент AMD Epyc Rome 7F52 – это Intel Xeon Gold 6246R. Как и первом случае, здесь выше пиковая частота (4,1 ГГц), ниже TDP (205 Вт), меньше кэша (35,75 МБ) и выше цена ($3286).

У Epyc Rome 7F32 в линейке Intel обнаружилось два соперника. Первый – это Xeon Gold 6250 с более высокими частотами (3,9-4,5 ГГц). Данная модель характеризуется TDP 185 Вт (выше, чем у Epyc), и ценой на уровне $3400. Объем кэша L3 – 35,75 МБ.

Сравнение серверных чипов Intel и AMD. Нажмите для увеличения

Второй процессор – это Xeon Gold 6244. Проигрывая Epyc Rome 7F32 по объему кэш-памяти (24,75 МБ) и стоимости ($2925), он опережает его по более высокой пиковой частоте (4,4 ГГц) и более низкому TDP (150 Вт).

Младший 8-ядерный процессор, по статистике AMD, демонстрирует на 17% более высокую производительность на серверах SQL и более на 47% более высокий результат в бенчмарке VMmark 3.1 по сравнению с ближайшими аналогами Intel. Помимо этого в обычных приложениях его производительность выше на 94%. Сравнение старших моделей с чипами Intel AMD не приводит.

У новых процессоров Epyc, помимо более высокой (по заявлению самой AMD) производительности и более низкой цены, есть еще несколько конкурентных преимуществ. К примеру, новые Epyc имеют по восемь каналов памяти, тогда как у чипов Intel их шесть, к тому же, они работают с более скоростной оперативной памятью – 3200 МГц против 2933 МГц у Intel. В дополнение к этому процессоры Intel поддерживают до 2 ТБ RAM против 4 ТБ у AMD и обладают 48 линиями PCI-E 3.0, тогда как AMD располагают 128 линиями PCI-E 4.0.