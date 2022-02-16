Intel сдает позиции. Впервые в истории она стоит дешевле AMD

AMD впервые с момента своего основания в 1969 г. обогнала Intel по размеру рыночной капитализации, хотя еще пять лет назад она была на грани банкротства. Это стало возможным благодаря покупке Xilinx – крупнейшего вендора программируемых логических интегральных схем в мире.

Intel стала номером два

Компания AMD обогнала Intel, своего единственного и очень сильного соперника в сегменте х86-процессоров, по размеру рыночной капитализации. Это случилось впервые за всю историю их соперничества, начавшуюся более полувека назад.

AMD была основана в 1969 г., на год позже Intel. В наиболее активной стадии борьбы компании находятся с 90-х годов XX века.

Капитализация AMD на момент закрытия рынка 15 февраля 2022 г. составляла приблизительно $197,75 млрд, в то время как капитализация Intel находилась на отметке $197,24 млрд. Разница для столь гигантских корпораций незначительная, всего $51 млн, но это действительно историческое событие – раньше Intel всегда лидировала по размеру рыночной капитализации, даже и близко не подпуская к себе AMD.

Чудес не бывает

Новое достижение AMD имеет вполне логичное объяснение. В октябре 2020 г. она заключила одну из важнейших сделок в своей истории, купив компанию Xilinx. Это крупнейший в мире производитель программируемых логических интегральных схем.

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Сумма сделки поначалу составляла $35 млрд, и в собственность AMD должны были перейти все активы Xilinx. На момент подписания соглашения капитализация AMD едва превышала $96,5 млрд.

AMD собиралась выполнить все условия сделки приблизительно за год. Ей удалось реализовать этот план – финальная точка в данном вопросе была поставлена 14 февраля 2022 г. Итоговая сумма сделки составила $49 млрд. Как пишет портал Tom’s Hardware, это крупнейшее слияние за всю историю компаний, работающих в сфере полупроводников.

Резкий скачок рыночной капитализации AMD – это прямое следствие покупки Xilinx. Закрытие сделки привело к конвертации 248,38 млн акций Xilinx в 428 млн новых акций AMD.

В дополнение к существующим 1,2 млрд акций AMD общее количество ценных бумаг компании достигло 1,628 млрд, что и повысило рыночную капитализацию AMD до $197,75 млрд,

AMD уже приступила к извлечению прибыли из покупки Xilinx. По плану компании, ее первые «смешанные» продукты, то есть устройства с логикой AMD и Xilinx, появятся на рынке не позже 2023 г.

Тревожный звоночек для Intel

Приобретение Xilinx принесло AMD широкий портфель дифференцированных полупроводниковых продуктов. Теперь компания может открыть для себя новые рынки, включая аэрокосмическую отрасль, а также сегменты электроники для беспилотных автомобилей, устройств интернета вещей и др.

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Xilinx сама по себе является крупной и успешной компанией. В III квартале 2021 г. она получила рекордную для себя квартальную выручку в размере $1 млрд, что на 26% больше, чем годом ранее.

В то же время подразделение Intel – Programmable Solutions Group (PSG), напрямую конкурирующее с Xilinx, в последние годы сталкивается с большими трудностями на фоне роста рыночной доли Xilinx. В своем недавнем финансовом отчете Intel указала, что на работу PSG в течение всего 2021 г. негативно влияли ограничения поставок, что привело к потере дополнительной выручки в размере $500 млн.

Само подразделение PSG, к слову, появилось у Intel в результате приобретения в 2015 г. компании Altera, некогда главного соперника Xilinx. Сумма сделки составила $16,7 млрд.

Есть, к чему стремиться

AMD в настоящее время переживает нечто вроде второго рождения. Активно конкурируя с Intel в конце XX века, в начале XXI века компания начала постепенно сдавать позиции. В итоге к середине прошлого десятилетия, как пишет Tom’s Hardware, она оказалась чуть ли не на грани банкротства.

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Ситуация резко изменилась в IV квартале 2016 г. с анонсом революционной процессорной архитектуры Zen первого поколения. С этого момента новые процессоры AMD (Ryzen, Threadripper и Epyc) стали ежеквартально отбирать у Intel Core и Xeon рыночную долю. По данным Statista.com, в IV квартале 2021 г. AMD удерживала 36,9% мирового рынка процессоров (настольных, ноутбучных и серверных в сумме) против 62,9% у Intel.

Покупка Xilinx с огромной вероятностью усилит натиск AMD

Таким образом, AMD всего за пять лет перешла от риска банкротства к совершению крупнейшего приобретения в сегменте полупроводников. Также компания обогнала по капитализации компанию Qualcomm – одного из крупнейших производителей процессоров для мобильных устройств. Теперь впереди только Nvidia – разработчик графических процессоров, с которым AMD конкурирует на рынке видеокарт. Ее капитализация составляет почти $662,4 млрд.

AMD и раньше давала понять Intel, что ее силы растут день ото дня. К примеру, как сообщал CNews, в июле 2020 г. акции AMD впервые обогнали по цене акции Intel. Кроме того, сама компания ворвалась в десятку крупнейших мировых поставщиков полупроводников с наибольшей рыночной стоимостью. Взлету AMD способствовали на тот момент и собственные успехи компании с момента релиза Zen, и многочисленные провалы Intel. К ним относится и отказ компании Apple от ее процессоров в пользу собственных решений.