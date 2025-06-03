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После самого массового увольнения программистов Microsoft отправила на улицу еще сотни сотрудников

2 июня 2025 г. руководители корпорации Microsoft уволили еще сотни человек всего через несколько недель после самого крупного сокращения за последние годы. Официально не уточняется, какие именно роли попали под сокращение в этот раз, в предыдущем раунде увольнения затронули преимущественно инженеров-программистов. Владельцы компании сокращают расходы несмотря на то, что вкладывает миллиарды в искусственный интеллект.

Сокращение сотрудников

2 июня 2025 г. руководители Microsoft сократили еще более 300 сотрудников в штате Вашингтон, где корпорация базируется, пишет Bloomberg. Это случилось после крупнейшего за последние годы увольнения 6 тыс. человек в мае 2025 г.

Действия корпорации подчеркивают ее усилия по сокращению расходов, несмотря на то, что она вкладывает миллиарды долларов в технологии с искусственным интеллектом (ИИ). Согласно уведомлению штата Вашингтон, с которым ознакомилось журналисты, 2 июня более 300 сотрудников были уволены с занимаемых ими должностей.

ИИ-бум всколыхнул рынок труда в сфере технологий, поскольку компании отдают предпочтение профессиям, ориентированным на ИИ, и используют технологии для экономии денег.

«Мы продолжаем внедрять организационные изменения, необходимые для обеспечения наилучшего позиционирования компании на динамично развивающемся рынке», — сказал представитель Microsoft.

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Unsplash - Lumière Rezaie
В Microsoft сократили еще более 300 сотрудников, кого уволят неизвестно. В предыдущем раунде увольнения затронули преимущественно инженеров-программистов

Предыдущие увольнения в корпорации Microsoft сильнее всего сказались на инженерах-программистах, о чем писал CNews. 3 июня 2025 г. журналистам не удалось определить, какие именно рабочие места были затронуты теперь. По состоянию на июнь 2024 г. в компании Microsoft работало около 228 тыс. штатных сотрудников, 55% из которых были заняты в США.

В январе 2025 г. руководство компании Microsoft объявило о небольших сокращениях в целях повышения эффективности. По словам представителя, новые сокращения с этим не связаны. Одной из их целей является сокращение уровней управления.

Оптимизация расходов

С 2020 г. руководители компании Microsoft находились под давлением от того, чтобы сдерживать расходы на фоне огромных трат на центры обработки данных (ЦОД), которые обеспечивают работу служб ИИ и подразделения облачных вычислений Azure. Руководство Microsoft заявляло, что собирается потратить около $80 млрд этом финансовом году т.е. в 2025 г. на серверные фермы.

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Глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) в 2024 г. заявлял о необходимости изменений в стратегии продаж, особенно в облачном бизнесе. Хотя рост выручки Azure, не связанный с ИИ-технологиями, оказался ниже ожиданий, направление ИИ-сервисов, напротив, превысило внутренние прогнозы. Руководитель отметил, что для корректной адаптации стимулов и подходов к рынку в период смены технологических платформ важно делать ставку на новые возможности, а не цепляться за устаревшие модели.

Несмотря на увольнения, финансовое состояние Microsoft остается стабильным. Акции компании на 3 июня 2025 г. достигли максимума с начала 2025 г. — $461,97.

Гонка ИИ-технологий

ИИ-разработки активно внедряются в различные отрасли. По словам главы Министерства экономического развития (Минэкономразвития) России Максима Решетникова, в 2024 г. Россия вошла в десятку лидеров по интеграции ИИ-технологий. В приоритетных направлениях экономики — таких как разработка и внедрение инноваций, наращивание производственных мощностей, модернизация инфраструктуры и др. — общий уровень внедрения ИИ уже превышает 32%.

Россия занимает четвертое место в мире по количеству созданных моделей генеративного ИИ, демонстрируя значительный прогресс в этой области. Уникальность таких ИТ-систем заключается в их способности самостоятельно создавать контент, что делает их мощным фактором экономического роста. По оценкам «Яков и Партнеры», к 2030 г. внедрение генеративного ИИ в странах БРИКС (от англ. BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa) может принести экономический эффект в размере $350–600 млрд. Наибольший потенциал применения технологии сосредоточен в ключевых отраслях: банковском секторе, ритейле, машиностроении, энергетике, электронике и ИТ.

Российские успехи в сфере ИИ получают высокую оценку за рубежом. Согласно данным Стэнфордского университета, Россия входит в топ-20 стран по количеству исследований в ИИ-области, занимая 17 место по числу научных публикаций. К 2031 г. страна имеет потенциал подняться в топ-4, следуя за Индией, Китаем и США.

Антон Денисенко

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