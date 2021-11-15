Apple тайно использует Google в хитрой схеме заработка на пользователях

Apple в течение двух лет закупает рекламу популярных приложений у Google, чтобы принудить пользователей оплачивать транзакции в них через ее платежную систему. Это приносило ей по 30% с каждой транзакции, а создатели приложений при этом теряли внушительные суммы. Данную схему заработка Apple специально нигде не афишировала.

Как Google зарабатывает для Apple деньги

Компания Apple втайне от всех закупала у Google рекламу дорогих приложений, размещенных в ее магазине приложений App Store. Как пишет Forbes, это был для нее дополнительный способ заработка, но пока нет данных о том, сколько конкретно принесла ей такая схема.

Идея Apple гениальна в своей простоте. Компания покупала в рекламной сети Google рекламу популярных и недешевых приложений из каталога App Store, в том числе и с внутренними транзакциями, чтобы привлечь пользователей. Те переходили по рекламной ссылке, покупали приложение или оплачивали микротранзакцию внутри него, а Apple получала свои традиционные 30% комиссии с любого такого платежа.

По информации Forbes, эту схему обогащения Apple эксплуатирует в течение двух лет. Это означает лишь одно – закупка рекламы у своего заклятого конкурента на рынке мобильных операционных систем с лихвой окупается комиссией с транзакций привлеченных с ее помощью пользователей.

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«Apple пытается максимизировать прибыль, которую она получает, продвигая покупки в приложениях, которые люди покупают в Apple Store», – сообщил Forbes неназванный источник, попросивший не называть его имени из опасения возмездия со стороны Apple. «Apple выяснила, что она может заработать больше денег на этих разработчиках, если они будут подталкивать людей к покупкам в App Store, а не через интернет», – добавил он.

При этом Apple формально ничего не нарушает. Она рекламирует приложения, имеющиеся в ассортименте ее собственного магазина, и действует в полном соответствии с нынешней политикой Google, позволяющей интернет-гиганту закрывать глаза на подобные махинации.

Пользователи ничего не подозревали

Известно, что Apple покупала у Google рекламу известного во всем мире сервиса знакомств Tinder, славящегося широким спектром услуг, доступных за дополнительную плату. Вместе с ним Apple рекламировала аналогичные сервисы Plenty of Fish и Bumble.

Доказательство, обличающее Apple. Две одинаковые рекламы от двух разных рекламодателей

Завлекает пользователей в свой магазин приложений Apple и при помощи рекламы онлайн-кинотеатра HBO, а также приложения для изучения иностранных языков Babbel и платформы для подписки на онлайн-образование Masterclass.

На протяжении всех двух лет Apple успешно оставалась в тени, и пользователи даже не подозревали, кто конкретно стоит за очередным баннером очередного приложения. Они видели лишь сноску на то, что рекламу предоставил непосредственно разработчик ПО.

Большая проблема для бизнеса

Идея Apple заключается в том, чтобы пользователи, увидевшие рекламу приложения, купили его или его услугу через собственную платежную систему компании. Только в этом случае Apple получит свои 30%. Подобное не нравится многим разработчикам, что отлично видно на примере Epic Games и игры Fortnite.

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С одной стороны, Apple сама рекламирует бизнес других людей, что может показаться выгодным для последних, но на деле все обстоит иначе, и в итоге выручка с одного пользователя у таких бизнесменов падает.

В первую очередь дело именно в комиссии Apple. Большая часть сервисов имеет собственную систему оплаты, например, через веб-сайт, и если человек воспользуется ею для перевода денег, то отдавать почти треть суммы Apple не придется.

Некоторые подписки стоят сотни долларов в год. Это могут быть тренировочные классы, образование, фитнес или приложения для знакомств. В итоге разработчики могут ежегодно терять крупные суммы «благодаря» Apple.

Опять же, если пользователь оплачивает приложение или услугу напрямую разработчику, то он предоставляет ему максимум персональных данных, которые компании в дальнейшем могут использовать в своей деятельности, в том числе и для оперативной связи с ним в случае возникновения проблемы. Из соображений конфиденциальности Apple крайне неохотно делится с разработчиками подобной информацией, что усложняет последним жизнь.

Помимо этого, когда несколько сторон хотят купить рекламу одного и того же приложения, цены на ее размещение и показы начинают расти. К примеру, если Apple покупает рекламу для HBO Max, чтобы побудить клиентов HBO покупать услугу в приложении, это означает, что HBO придется потратить больше, чем Apple, чтобы его собственная реклама демонстрировалась чаще.

Как итог, все это приводит к увеличению стоимость привлечения клиентов. Это серьезная проблема для быстрорастущих компаний, часто полагающихся на сложные маркетинговые модели, которые уравновешивают стоимость привлечения клиентов со средствами, доступными для рекламы.