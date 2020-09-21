Apple завралась. Все ее аргументы против Epic Games оказались ложью

Epic Games сумела доказать, что Apple в споре с ней предоставляла суду аргументы, в основе которых нет правды. Она привела три конкретных примера, когда Apple пыталась обманным путем добиться победы в споре.



Без вины виноватая Epic Games

Компания Epic Games обвинила Apple в предоставлении заведомо ложных доказательств в судебном разбирательстве против нее. Она уличила компанию в трех случаях обмана суда и попытках выиграть дело нечестным путем.

Как пишет ресурс The Verge, 18 сентября 2020 г. Epic Games направила в суд новый документ на 121 странице, и в нем она указала на «полуправду и явную ложь, которых Apple придерживается, стремясь выставить ее в плохом свете» и на то, что Apple пользуется своим положением на рынке.

В качестве примера Epic Games привела то, из-за чего и начался ее спор против Apple, а заодно и Google – о системе микротранзакций в игре Fortnite. Согласно видению Apple, Epic Games удалила возможность игрокам оплачивать внутриигровые покупки при помощи магазина приложений App Store, и оставила им только собственную платежную систему.

Между тем, многочисленные скриншоты, опубликованные в интернете, наглядно показывают, что в Fortnite для iOS у игроков был выбор – через что платить деньги, и даже указывался размер экономии в случае, если они выберут систему Epic Games и не станут платить комиссию App Store.

Apple и Epic Games продолжают спорить из-за Fortnite

Эта возможность оставалась в игре вплоть до «изгнания» игры из магазина Apple.

Тройной обман Apple

Ложь, связанная с якобы отсутствием в Fortnite системы оплаты через App Store – не единственная, на которую обратила внимание Epic Games в своем документе. В одном из многочисленных обвинений Apple в сторону Epic Games было заявлено о наличии в версии Fortnite от 13 августа 2020 г. многочисленных недочетов в системе безопасности.

При этом за время, прошедшее с момента релиза потенциально опасного апдейта, Apple не предоставила ни одного доказательства наличия в нем упомянутых ею брешей. Таким образом, это обвинение пока остается голословным, на что и указала Epic Games.

Наконец, юристы Epic Games отметили и утверждение Apple о том, что иск Epic против нее, поданный сразу после удаления Fortnite из App Store, был лишь составлен и направлен в суд лишь для того, чтобы возродить угасающий интерес пользователей к игре. По их словам, это все тоже ложь.

Epic Games не запрещала игрокам платить через App Store

Подтверждая свое заявление, Apple опубликовала информацию о том, что в период с октября 2019 г. по июль 2020 г. интерес игроков к Fortnite упал на 70%. Юристы Epic утверждают, Apple специально выбрала именно этот период, поскольку в октябре 2019 г. Epic Games провела масштабное внутриигровое событие, спровоцировавшее резкий всплеск пользовательской активности как в игре, так и вокруг нее. В Epic утверждают, что количество пользователей Fortnite за тот же период времени не сократилось, а, наоборот, выросло на 39%.

Apple пока не отреагировала на этот выпад со стороны Epic Games.

Хронология событий

Разногласия между Epic Games и Apple, как сообщал CNews, начались 13 августа 2020 г., когда Epic Games представила пользователям новую платформу оплаты на iOS и Android (Epic direct payment). Из-за нее она нажила себе врага в лице не только Apple, но и Google.

Внедрив этот платежный сервис в Fortnite, она предложила пользователям не переплачивать Google и Apple за платные «фишки» внутри игры, а платить напрямую разработчику и экономить до 20%. Это грубое нарушение правил магазинов Apple App Store и Google Play, к тому же Epic Games внедрила новую систему оплаты без уведомления Apple и Google.

Apple и Google одновременно и практически моментально удалили Fortnite из каталога своих магазинов, а Epic Games, словно готовившаяся к такому исходу заранее, без промедлений подала на них обеих в суд. Ее иск состоял из 62 страниц.

17 августа 2020 г. Apple заявила о своей готовности удалить аккаунт Epic Games из App Store – она сказала, что сохранит профиль компании лишь в случае, если та откажется от своей внутриигровой платежной системы и перестанет работать в обход правил App Store.

24 августа 2020 г. корпорация Microsoft поддержала Epic Games в конфликте против Apple и Google, заявив, что подаст на Apple в суд, если та удалит аккаунт Epic Games из магазина App Store. Это повлечет за собой большие трудности к использованию движка Unreal Engine сторонними разработчиками видеоигр и приложений и затронет интересы Microsoft – она является издателем, по меньшей мере, одного проекта на базе этого движка.

День спустя, 25 августа 2020 г., по решению суда Apple получила запрет на удаление аккаунта Epic Games и ограничения использования Unreal Engine на iOS. Тем не менее, 28 августа профиль Epic Games из App Store все же был удален, и это привело к тому, что Epic Games лишилась возможности добавлять новые игры и приложения для iOS и macOS или обновлять имеющиеся. Для пользователей это означает, что они больше не могут скачивать игры Epic Games и совершать в них покупки, используя платежную систему Apple Pay. В то же время Apple сохранила профиль Epic Games для поддержки движка Unreal Engine.

Взяв небольшую передышку, Apple нанесла новый удар 9 сентября 2020 г., подав в суд на Epic Games за нарушение контрактных обязательств. Как пишет CNBC, в своем заявлении Apple даже потребовала от нее возмещения причиненного ей финансового ущерба.

Apple хочет получить с Epic Games все деньги, которые разработчики Fortnite получили в обход App Store. Слушание по этому делу состоится в конце сентября 2020 г.